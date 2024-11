V Braziliji je v sredo v eksploziji umrl moški, ki je poskusil vstopiti v poslopje vrhovnega sodišča. Glede na prve ugotovitve naj bi šlo za samomor. Vse sodnike so iz stavbe v brazilski prestolnici Brasilia varno evakuirali. Policija okoliščine in motiv za dejanje še preučuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Incident se je zgodil v središču mesta, kjer se nahajajo tako vrhovno sodišče kot predsedniška palača in parlament. Glede na izjave guvernerke Celine Leao se je moški, opremljen z eksplozivom, okrog 19.30 po lokalnem času približal poslopju sodišča in poskušal vanj vstopiti, kar pa mu ni uspelo.

Vsega skupaj sta po njenih besedah odjeknili dve eksploziji - ena v avtomobilu na trgu pred sodiščem, druga pa le malo zatem, ko je moški poskušal vstopiti v stavbo sodišča. Slednja je bila zanj usodna, je še povedala Leao in dodala, da ni bil ranjen nihče drug.

Sodnike so evakuirali

O dveh eksplozijah ob zaključku delovnega dneva je poročalo tudi vrhovno sodišče, ki dodaja, da so bili vsi sodniki varno evakuirani. Območje okrog prizorišča so zaprli in policija izvaja preiskavo, identitete moškega zaenkrat še niso ugotovili.

V času eksplozij v bližnji predsedniški palači ni bilo predsednika Luiza Inacia Lula da Silve, ki naj bi glede na nekatera poročila od tam odšel le malo pred tem. Po eksplozijah so zaprli dostop tudi do palače in tam namestili večje število policistov.

Ista lokacija je bila lani prizorišče množičnih izgredov, potem ko so podporniki nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara po njegovem volilnem porazu proti Luli vdrli v vladna poslopja.

Do incidenta je prišlo le teden dni pred obiskom kitajskega predsednika Xi Jinpinga v brazilski prestolnici, kamor bo prispel z vrha skupine G20 v Rio de Janeiru.