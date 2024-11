V Bruslju dosegli dogovor o proračunu EU za 2025

Svet EU in Evropski parlament sta ponoči dosegla politični dogovor o proračunu za leto 2025, ki se osredotoča na glavne politične prioritete Unije. Proračun je težak skoraj 200 milijard evrov v obveznostih in nekaj več kot 155 milijard evrov v plačilih, so sporočile institucije EU.

Proračun EU je po podatkih Evropske komisije vreden 199,44 milijarde evrov v obveznostih in 155,21 milijarde evrov v plačilih. Če ne upoštevamo sredstev za posebne instrumente izven večletnega finančnega okvirja (MFF), kot je instrument za podporo Ukrajini, pa je proračun težak 192,77 milijarde evrov v obveznostih in 149,62 milijarde evrov v plačilih, so navedli na Svetu EU.

Od skoraj 200 milijard evrov je za notranji trg, inovacije in digitalizacijo predvidenih 21,48 milijarde evrov, za kohezijo, odpornost in vrednote pa 77,98 milijarde evrov. Za naravne vire in okolje, kar vključuje tudi kmetijsko politiko, je medtem predvidenih 56,73 milijarde evrov. Migracijam in upravljanju meja bo predvidoma namenjenih 4,79 milijarde evrov, varnosti in obrambi 2,63 milijarde evrov, financiranju sosedske in globalne politike pa 16,31 milijarde evrov. Za financiranje evropske javne uprave je medtem predvidenih 12,85 milijarde evrov.

Za posebne finančne instrumente, ki niso del MFF, je v proračunu za prihodnje leto predvidenih 6,67 milijarde evrov. Od tega je 4,32 milijarde evrov predvidenih za instrument podpore Ukrajini.

Banai: Dosegli smo uravnotežen proračun

"Dosegli smo dogovor o uravnoteženem proračunu, ki nam omogoča sredstva za delovanje na prednostnih področjih EU, pri tem pa upošteva tudi interese davkoplačevalcev," je ob dogovoru povedal Peter Banai z madžarskega ministrstva za finance in glavni pogajalec Sveta za proračun EU za 2025.

Po njegovih besedah proračun zagotavlja tudi dovolj finančnih sredstev za odziv na neprevedljive okoliščine. "Ta realen pristop upošteva trenutno gospodarsko in geopolitično sliko ter potrebo po prilagajanju novim izzivom, ki se lahko pojavijo leta 2025. Poleg tega dogovor zagotavlja potrebna finančna sredstva za obnovo držav, ki so jih prizadele naravne ujme," so Banaija v Svetu EU še povzeli v sporočilu za javnost.

Šestodstotno povečanje proračuna EU

Dosežen dogovor so pozdravili tudi evropski poslanci. "Dosegli smo močan dogovor o proračunu EU za leto 2025 v višini skoraj 200 milijard evrov, kar pomeni šestodstotno povečanje glede na leto prej," so v sporočilu za javnost romunskega poslanca Victorja Negrescuja iz vrst socialistov povzeli v Evropskem parlamentu. Po njegovem mnenju so pokazali, da so na evropski ravni sposobni skupnih in jasnih rešitev, ki naslavljajo izzive EU in pričakovanja državljanov.

Evropski komisar za proračun Johannes Hahn je medtem poudaril, da doseženi dogovor predstavlja dobro ravnovesje med nujnimi finančnimi potrebami in nadaljnjim izvajanjem programov, ki omogočajo, da gre Evropa naprej.

Evropska komisija je sicer v osnutku dokumenta predlagala proračun v višini 193,05 milijarde evrov v obveznostih in 147,09 milijarde evrov v plačilih. Svet EU je nato predlagal proračun v višini 191,53 milijarde evrov v obveznostih in 146,21 milijarde v plačilih, parlament pa 194,28 milijarde evrov v obveznostih in 147,90 milijarde evrov v plačilih. Gre za vrednosti brez upoštevanja posebnih finančnih instrumentov.

Dva tedna časa za potrditev

Ob upoštevanju teh instrumentov pa je predlog komisije znašal 199,7 milijarde evrov, predlog Evropskega parlamenta pa 201 milijardo evrov.

Evropski parlament in Svet EU imata zdaj 14 dni časa, da formalno potrdita danes doseženi dogovor. Svet EU ga bo po pričakovanjih potrdil 25. novembra, parlament pa naj bi o proračunu glasoval dva dni pozneje.