Brutalne številke: po svetu padajo žalostni mejniki

V avstralskem mestu Melbourne so v zadnjem dnevu kljub karanteni, ki so jo uvedli pred enim tednom, potrdili več kot 400 novih okužb z novim koronavirusom, so sporočile oblasti avstralske zvezne države Viktorija.

Na metropolitanskem območju Melbourna so potrdili 423 primerov okužbe z novim koronavirusom, še pet pa na podeželskih območjih zvezne države, so navedle tamkajšnje oblasti. Skupno število okužb je najvišje dnevno število od konca marca. "Nismo še premagali krize, nasprotno," je povedal uradnik, ki je v zvezni državi pristojen za zdravje, Brett Sutton.

V drugem največjem avstralskem mestu porast novih okužb opažajo od sredine junija. Oblasti so tako pred enim tednom za pet milijonov prebivalcev metropolitanskega območja odredile obvezno domačo karanteno, ki bo trajala šest tednov. Dom lahko zapustijo samo, če morajo po nakupih, k zdravniku, na delo ali oskrbeti nekoga drugega.

Pristojni so sporočili, da bodo najprej videli, ali jim bo s tem ukrepom uspelo zajeziti virus. Šele nato bodo sprejeli strožje ukrepe. "Obstaja upanje, da se bodo številke stabilizirale v prihodnjih dneh," je povedal Sutton. Dodal je, da vsi razmišljajo o dodatnih ukrepih, ki bodo morda potrebni.

Druge avstralske zvezne države in teritoriji so sicer zaprli svoje meje z Viktorijo, a se je virus kljub temu razširil v Sydney v Novem Južnem Walesu. V Sydneyju narašča število lokalnih prenosov okužbe, potem ko so zaznali izbruh virusa v nekem priljubljenem pubu. Tega je obiskal okuženi prebivalec Melbourna. Do zdaj so potrdili 42 primerov, povezanih s pubom. Danes poročajo še o več primerih, ki niso jasno povezani s tem žariščem.

Zaradi tega so oblasti na širšem območju Sydneyja znova zaostrile omejitve glede števila ljudi, ki so lahko naenkrat v restavracijah in na dogodkih, kot so poroke in pogrebi.

V 25-milijonski Avstraliji so vse skupaj potrdili nekaj več kot 11 tisoč primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 116 ljudi. Velika večina novih primerov je v zveznih državah Viktorija in Novi Južni Wales. V drugih zveznih državah lokalnih prenosov okužbe ne opažajo že več tednov, poroča STA.