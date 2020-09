V Bolgariji obsodba napadalcev na izraelske turiste leta 2012

Sodnica Adelina Ivanova s posebnega sodišča za terorizem je sporočila, da obsojena na dosmrtni zapor ne bosta imela možnosti pogojnega izpusta. To je najvišja kazen po bolgarskem kazenskem zakoniku. Tožilstvo je izpostavilo, da več elementov tako obsojenca kot napad povezuje s Hezbolahom. Zaradi dokazov, pridobljenih v preiskavi, je Evropska unija julija 2013 oboroženo krilo Hezbolaha uvrstila na seznam terorističnih organizacij. V ZDA pa je Hezbolah že leta uvrščen med teroristične skupine, piše STA.

Na letališču črnomorskega letoviškega kraja Burgas je bilo 18. julija 2012 ubitih pet izraelskih turistov v eksploziji podtaknjene bombe na avtobusu, ki naj bi izraelske turiste prepeljal z letališča v letovišče. Umrl je tudi bolgarski voznik, 38 ljudi je bilo poškodovanih.

Umrl je tudi domnevni samomorilski napadalec, 23-letni francosko-libanonski državljan, ki so ga identificirali na podlagi DNK-analize. Enega od sostorilcev, takrat 31-letnega Meliada Feraha, so spoznali za krivega, da je priskrbel sestavine za izdelavo bombe. Drugi, takrat 24-letni Hasan Haj Hasan, pa je osumljen, da je najel bivališče in avtomobil za izvedbo napada. Oba sta zapustila Bolgarijo na dan napada in ju kljub mednarodnemu sodelovanju niso uspeli najti. Zato so jima sodili in ju obsodili v odsotnosti. Po ocenah ZDA se nahajata v Libanonu, navaja STA.