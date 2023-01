V Beogradu zaradi nesreče na splavu pridržali tri ljudi #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gostje in osebje so se uspešno evakuirali s splava in nihče ni bil resneje poškodovan.

Beograjska policija je v ponedeljek pridržala tri ljudi, ki naj bi bili odgovorni za nesrečo v nočnem klubu Freestyler na enem od rečnih splavov, ki je delno potonil v noči na nedeljo. Po poročanju srbskih medijev so zaradi suma ogrožanja splošne varnosti pridržali menedžerja in direktorja kluba ter lastnika splava, grškega državljana.

Državno tožilstvo osumljenim očita, da so na splav sprejeli večje število ljudi, kot je njegova zmogljivost. Ta je zaradi tega delno potonil in tako ogrozil varnost večjega števila ljudi, so sporočili z notranjega ministrstva.

Na splavu dvakrat ali trikrat preveč ljudi

Klub Freestyler je registriran za 220 ljudi, na splavu pa jih je bilo na novoletno noč po neuradnih informacijah najmanj 400, morda celo 500 ali 600, piše srbski časnik Kurir.

Gostje in osebje so se uspešno evakuirali s splava in nihče ni bil resneje poškodovan.