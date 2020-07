Podžupan srbske prestolnice Goran Vesić je za srbski medij Novosti.rs dejal, da gre pri poimenovanju ulic za vprašanje vzajemnosti.

"Ni normalno, da so naše ulice poimenovane po mestih, ki nimajo Beograjske ulice," je dejal Vesić. Preimenovati sicer nameravajo tudi Mariborsko ulico, čeprav Maribor ima Beograjsko ulico. V štajerski prestolnici imajo sicer še Srbsko ulico.

Kot pravi Vesić, bi se morale beograjske ulice poimenovati po osebah, ki so pomembne za srbski narod, po prijateljskih državah in narodih ter osebah, ki so pomembne za človeštvo. "Zato bomo še naprej spreminjali imena vseh ulic, poimenovanih po tistih, ki nimajo več vezi s Srbijo, in po območjih, na katerih nič, kar prihaja iz Srbije, ni dobrodošlo," je še povedal za Novosti.hr.

Ulica atentatorja na ustaškega vodjo

Beograd bo tako med drugim dobil Ulico Blagoja Jovovića, ki se bo imenovala po atentatorju na ustaškega vodjo Anteja Pavelića, poleg "slovenskih" ulic pa nameravajo med drugim spremeniti tudi imena Hrvatske, Splitske, Podravske, Porečke, Bosanske, Lopudske, Hvarske, Bjelovarske, Zeničke, Šibeničke in Murske ulice.