V Barceloni ob napadu na policijsko postajo ubit moški

Lokalni mediji so ob sklicevanju na policijo poročali, da gre za 29-letnega moškega iz Alžirije, ki je ob napadu na policijsko postajo v predelu Cornella de Llobregat vzklikal "alah akbar" (bog je velik), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policisti so povedali, da incidenta v mestu nedaleč od Barcelone ni mogoče označiti za teroristično dejanje. Sprožili so preiskavo, da bi ugotovili "natančne okoliščine in motive za napad". Kmalu po napadu so preiskali napadalčevo stanovanje, pri čemer so zaslišali njegovo partnerko.

A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m.