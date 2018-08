V Ankari streljali na ameriško veleposlaništvo

Kot je poročala televizija CNN Turk, so se napadalci pred veleposlaništvo pripeljali z avtomobilom in proti stavbi izstrelili več strelov. Nato so pobegnili.

Video from outside the US Embassy in Ankara immediately after shots fired.



You can see the bullet hit the security guard cabin and bullet shell on the ground (Credit; IHA) pic.twitter.com/D9KGpDQ72Y — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 20, 2018

Odnosi med ZDA in Turčijo so v zadnjem času precej napeti; ZDA so zaradi spora glede ameriškega pastorja, ki ga v Turčiji obtožujejo vohunjenja in terorizma, uvedle sankcije proti dvema turškima ministroma in podvojile carine na uvoz aluminija in jekla iz Turčije. To je močno zamajalo tečaj turške lire. Turčija je nato povečala carine na uvoz ameriških elektronskih naprav in drugega blaga.