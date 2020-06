V Avstriji več kot 40 novih okužb s koronavirusom

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 41 novih okužb z novim koronavirusom, je sporočilo avstrijsko ministrstvo za zdravje. Zaradi covida-19 v zadnjem dnevu ni umrl nihče, vse skupaj pa 693 ljudi. Ob tem so avstrijske oblasti napovedale nadaljnje rahljanje ukrepov. Za nemško deželo Severno Porenje-Vestfalija so izdale opozorilo pred potovanji, piše STA.

Z 41 novimi okužbami se je skupno število okuženih v Avstriji povzpelo na 17.449, od tega je 16.282 ljudi ozdravelo. V torek zjutraj so poročali o 28 novih okužbah v preteklih 24 urah.

Aktivno okuženih je 474 ljudi. V bolnišnicah je 70 bolnikov s koronavirusno boleznijo 19, od tega 11 na intenzivni negi, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijska vlada je ob tem danes napovedala nadaljnje rahljanje omejitvenih ukrepov za začetek julija. Med drugim od takrat natakarjem ne bo treba več nositi zaščitnih mask. Gostilne in bari pa se bodo lahko odpirali že ob 5. uri, kar je eno uro prej kot trenutno, piše STA.

Od 1. julija bodo poleg tega znova dovoljeni vsi športi, tudi kontaktni in moštveni. Znova bodo dovoljene športne, kulturne in druge prireditve z do 250 gledalci v zaprtih prostorih in z do 500 obiskovalci na prostem. Omejitev števila gledalcev bodo nato postopoma rahljali. Od septembra se bo lahko predvidoma na prireditvah v zaprtih prostorih zbralo do 5000 ljudi, na prostem pa do 10.000 ljudi.

So pa avstrijske oblasti izdale svarilo pred potovanji v nemško zvezno deželo Severno Porenje-Vestfalija, od koder poročajo o velikem izbruhu novega koronavirusa v tamkajšnji klavnici. Avstrija je sicer omejitve, uvedene zaradi koronavirusa, na mejah z Nemčijo odpravila že v začetku junija, piše STA.

V Srbiji znova uvajajo nekatere ukrepe

V Srbiji medtem danes znova uvajajo nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki so jih pred tem že ukinili. V državi so namreč v torek potrdili več kot 100 novih primerov okužbe. To se je zgodilo prvič od začetka maja, ko je število okužb začelo upadati.

V Avstraliji prva žrtev covida-19 po več kot mesecu dni

Iz Avstralije pa poročajo o prvi žrtvi covida-19 po več kot mesecu dni. Smrtni primer so zabeležili v zvezni državi Viktorija, kjer so danes potrdili 20 novih primerov okužbe. Tamkajšnje oblasti so zaradi porasta števila okužb za pomoč zaprosile vojsko in druge zvezne države, piše STA.

V Tokiu potrdili največ okužb od maja

V japonski prestolnici Tokio so medtem potrdili 55 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največje dnevno število okužb od 5. maja. V sosednji prefekturi Saitama so potrdili 12 novih okužb, kar je prav tako največ od maja, so sporočile lokalne oblasti, piše STA.

Ukrepi zaradi covida-19 bi lahko spodbudili radikalizacijo



Omejitveni ukrepi za zajezitev novega koronavirusa bi lahko spodbudili radikalizacijo posameznikov, je v torek sporočil Evropski policijski urad Europol. V poročilu o terorizmu v EU v letu 2019 sicer navaja, da sta v porastu tako desničarski kot levičarski terorizem. Število džihadističnih napadov pa se je zmanjšalo.



Direktorica Europola Catherine De Bolle je v uvodni besedi v poročilu zapisala, da bi lahko ekonomski in socialni vpliv pandemije covida-19 še okrepil obstoječe nezadovoljstvo med ljudmi. "Takšen razvoj dogodkov ima potencial, da še bolj spodbudi radikalizacijo posameznikov, ne glede na njihovo ideološko prepričanje," je dodala.



"Skrajno levi in skrajno desni aktivisti ter tudi tisti, vpleteni v džihadistični terorizem, skušajo izkoristiti priložnost, ki jo ponuja pandemija, za širjenje njihovih namenov," je poudarila De Bollejeva, še piše STA.