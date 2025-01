Na Dunaju in v drugih mestih v Avstriji se je več tisoč ljudi zbralo na protestih proti oblikovanju nove vlade pod vodstvom skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ). Ti so danes skupaj z ljudsko stranko (ÖVP) tudi uradno sporočili, da se bodo pogajali o oblikovanju vlade, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Protestniki so pred kanclerskim uradom na Dunaju nosili transparente s sporočili, kot je: "Nočemo desničarske ekstremistične Avstrije". Številni so bili uperjeni proti voditelju FPÖ Herbertu Kicklu kot morebitnemu naslednjemu kanclerju.

"V naši državi obstaja grožnja avtoritarnega napada na demokracijo, človekove pravice, varstvo okolja in socialno kohezijo," so nevladne organizacije, ki so organizirale protest, zapisale v pozivu k shodu.

Protesti tudi v drugih mestih

Na stotine ljudi je protestiralo tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Gradcu in Innsbrucku, navaja APA.

Po propadu koalicijskih pogajanj med ÖVP in socialdemokrati (SPÖ) se je kancler in zdaj že nekdanji vodja ÖVP Karl Nehammer odločil za odstop. Na položaju ga bo v petek začasno nasledil zunanji minister Alexander Schallenberg. O oblikovanju nove vlade se bosta pogajali ÖVP in FPÖ, Schallenberg pa je že napovedal, da v vladi pod vodstvom Kickla ne bo prevzel ministrskega položaja.