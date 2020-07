V Avstriji 88 novih okužb z novim koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 88 novih okužb z novim koronavirusom. Trenutno je v državi 1.373 aktivnih okužb, kar je 28 več kot dan prej. V bolnišnicah se prvič po 29. maju zaradi covid-19 zdravi več kot sto bolnikov, od tega jih je 16 na intenzivnem zdravljenju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Največ novih okužb so potrdili na Dunaju, in sicer 38. Sledijo Zgornja Avstrija z 32, Spodnja Avstrija s sedmimi, avstrijska Štajerska s petimi, Solnograška s tremi primeri, Gradiščanska z dvema primeroma in Tirolska z enim primerom, poroča STA.

Trenutno je skupno v avstrijskih bolnišnicah 112 bolnikov s covid-19. V zadnjih tednih jih je bilo vedno manj kot sto. Skupno je zaradi covid-19 v Avstriji umrlo 711 bolnikov, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri 19.743 ljudeh.