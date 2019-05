V Avstraliji nepričakovana zmaga vladne koalicije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi delni izidi današnjih parlamentarnih volitev v Avstraliji so pokazali nepričakovano zmago konservativne vladne koalicije premierja Scotta Morrisona. Vodja opozicijskih laburistov Bill Shorten je že priznal poraz in čestital Morrisonu za uspeh. Odstopil je tudi s čela stranke.

Volilna komisija je po zaprtju volišč sporočila, da vladna koalicija pod vodstvom liberalcev vodi v 69 volilnih okrožjih, v petih pa ima majhno prednost pred opozicijskimi laburisti. Ti vodijo v 56 okrožjih, v 11 imajo majhno prednost. Neodvisni kandidati in manjše stranke pa vodijo v sedmih okrožjih, medtem ko o treh okrožjih še ni podatkov.

Vodja laburistov Bill Shorten je nato svojim privržencem v Melbournu dejal, da je očitno, da laburisti ne bodo mogli sestaviti vlade. "V nacionalnem interesu sem pred kratkim poklical Scotta Morrisona in mu čestital," je povedal ter odstopil s položaja predsednika laburistične stranke.

Ankete in projekcije zmago napovedovale laburistom

Izid je presenečenje, saj so ankete pred volitvami napovedovale zmago laburistom, prav tako prve projekcije po zaprtju volišč.

V enem največjih porazov za vlado medtem bivši premier Tony Abbott po 25 letih danes ni bil znova izvoljen v Sydneyju. Njegov sedež je dobila bivša alpska smučarka, prejemnica olimpijske medalje Zali Steggall.

Volitve so v Avstraliji obvezne

Avstralci so danes volili 150 poslancev predstavniškega doma in polovico od 76 članov senata. Volitve so obvezne, saj tiste, ki se volitev ne udeležijo, doleti kazen. Volilno dolžnost ima okoli 16 milijonov Avstralcev.

Avstralci sicer upajo, da bodo končno izvolili premierja, ki bo končal cel štiriletni mandat. Od leta 2007 ga namreč ni noben, povprečen premierski mandat pa je trajal tri leta. Sedanji premier Morrison, 51-letni evangeličan, se je na oblast povzpel avgusta lani po revoltu konservativne frakcije proti Malcolmu Turnbullu, ki se je tik pred zadnjimi volitvami leta 2015 na podoben način znebil Tonyja Abbotta.