V Angliji se širi sev delta: se lahko razširi do nas? #video

Indijska različica, ki jo po novem imenujejo delta, je v Veliki Britaniji povsem pometla z drugimi različicami virusa. Različica delta je približno 60 odstotkov bolj nalezljiva kot različica alfa, ki je bila prej prevladujoča v Združenem kraljestvu. Hkrati pomeni dvakrat večjo verjetnost, da bodo okuženi ljudje hospitalizirani.

"Ocena, ki sem jo videl sinoči, je, da različica delta zdaj obsega 91 odstotkov novih primerov v Združenem kraljestvu," je dejal britanski minister za zdravje Matt Hancock. Britanski premier Boris Johnson pa je izrazil resno zaskrbljenost ob razmahu indijske različice na Otoku. "Ostati moramo previdni, da zagotovimo tisto, kar želimo doseči, to je: ostati na začrtani poti. Danes pa iščemo podatke. Spet je naraslo število hospitaliziranih, tudi število primerov je naraslo. Obstajajo številni razlogi za previdnost," je dejal.

Sproščanje ukrepov tako Britanci zamikajo v sredino julija. Še naprej ostajajo naprti zaprti nočni klubi, ljudi pa bodo spodbujali k delu od doma. Johnson je povedal, da "to ne pomeni, da ta država s cepljenjem ni izjemno napredovala. Jasno, gre za tekmo med cepivi in ​​virusom in cepiva bodo zmagala. Samo vprašanje časa je".

Zaskrbljenost tudi v Nemčiji

Naraščanje okužb skrbi tudi Nemčijo. "Ne smemo pozabiti, da koronavirus ni izginil. Zaskrbljeni smo zaradi tako imenovanega seva delta, ki se trenutno širi v Veliki Britaniji in tam kaže eksponentno rast. In to dokazuje, da smo se pravilno držali strogih omejitev vstopa za Britanijo in tudi v Indijo," je povedala kanclerka Angela Merkel.

Je pa ukrepe začela sproščati Belgija, ki je po več mesecih ponovno odprla restavracije, gledališča in kinodvorane, čeprav oblasti opozarjajo na delta različico virusa.