V Afganistanu strmoglavilo ameriško vojaško letalo

Na goratem območju v Afganistanu je v ponedeljek strmoglavilo letalo bombardier E-11A, ki ga v regiji uporabljajo za komunikacijo. "Medtem ko preiskava vzroka še poteka, ni znakov, da bi strmoglavljenje povzročil sovražni ogenj," je v ponedeljek povedal tiskovni predstavnik ameriških sil v Afganistanu Sonny Leggett. Podatkov o morebitnih žrtvah ni podal, poroča STA.

Zanikali, da bi šlo za komercialni let

Tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid je pred tem sporočil, da je strmoglavilo ameriško vojaško letalo in da so vsi člani posadke umrli. V drugi izjavi pa so talibani sporočili, da so letalo sestrelili. Sprva so sicer poročali, da je bilo letalo last afganistanske letalske družbe Ariana, kar je ta zanikala. Tudi afganistanska agencija za civilno letalstvo je zanikala, da bi šlo za komercialni let.

V Afganistanu so nesreče vojaških letal pogoste, največkrat gre za helikopterje. Nesreče so posledica slabih vremenskih razmer ali dotrajanosti, poleg tega so vojaški helikopterji pogosto tarča napadov talibanov.

Zadnja letalska nesreča potniškega letala v Afganistanu je bila maja 2010, ko je v slabem vremenu strmoglavilo letalo letalske družbe Pamir, ki je bilo na poti iz Kunduza na severu države v Kabul. Na krovu letala je bilo šest članov posadke in 38 potnikov, še piše STA.