Lastnik ladje je danski ladjar Maersk, ladjo pa so poimenovali Laura Maersk, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Ladja nosi ime v spomin njihovemu prvemu parniku, ki ga je kapitan Peter Maersk Moller konec 19. stoletja poimenoval Laura.

"Ta dogodek ni pomemben samo za Evropo, ampak za ves svet," je poudarila von der Leynova, ki je podjetju zaželela mirne plovbe in uspešno poslovanje. Predsednica Evropske komisije je potem pritisnila na gumb, ki je zanihal steklenico šampanjca ob premec ladje, kjer se je razbila.

