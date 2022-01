Ura sodnega dne ostaja nespremenjena

Kazalci ure, ki ponazarja nevarnosti, ki prežijo na planet in človeštvo, še naprej kažejo sto sekund do polnoči, je sporočila organizacija Bulletin of the Atomic Scientists. Ura tako ostaja nespremenjena že tretje leto zapored, svet pa ranljiv pred grožnjami, ki jih predstavljajo vojne, podnebne spremembe in pandemije, poroča Deutsche Welle.

V četrtkovi izjavi je organizacija pohvalila nekatere obetavne dogodke na začetku leta 2021, kot so sprememba vodstva v ZDA, obnovitev nove pogodbe START med ZDA in Rusijo ter nekatere izboljšave pri globalnem odzivu na pandemijo.

Ura ostaja nespremenjena

Kljub temu pa ura ostaja nespremenjena zaradi naraščajočih napetosti v mednarodni skupnosti. Pri tem je organizacija opozorila na trenutno dogajanje v Ukrajini in trenja med ZDA, Rusijo in Kitajsko, ki še naprej razvijajo hipersonično orožje.

Predsednica organizacije Rachel Bronson je svetovne voditelje pozvala, naj se borijo proti dezinformacijam, upoštevajo znanost in sodelujejo, da bi se izognili morebitni katastrofi.

"Ura ostaja najbližje apokalipsi, ki bi lahko končala civilizacijo, saj svet ostaja ujet v izjemno nevarnem trenutku," je Bronsonova dejala novinarjem ob 75. obletnici nastanka ure.

Bulletin of the Atomic Scientists so leta 1945 ustanovili Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer in drugi znanstveniki v sodelovanju z Univerzo v Chicagu.

Ura tiktaka proti polnoči

Dve leti po ustanovitvi je skupina oblikovala uro sodnega dne, ki simbolično tiktaka proti polnoči, ko naj bi se zgodila hipotetična svetovna katastrofa. Sprva se je skupina osredotočala predvsem na možnost jedrskega spopada, ki bi se končal v hladni vojni, vendar je od takrat razširila svoje področje delovanja in vključila tudi druge grožnje človeštvu in planetu, kot so podnebne spremembe in pandemije.

Na začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko se je hladna vojna bližala koncu, je bila ura sodnega dne prestavljena na 17 minut pred polnočjo, kar je bila najnižja stopnja nevarnosti, ki jo je skupina kadarkoli zaznala.