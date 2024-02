Umrl vodilni italijanski umetnostni zgodovinar in nekdanji minister

Njegove objave so vključevale dela o Pieru della Francescu, Michelangelu, Filippu Lippiju, Bronzinu, Giambolognu in Sikstinski kapeli. (Na fotografiji je Paolucci v sredini.)

Njegove objave so vključevale dela o Pieru della Francescu, Michelangelu, Filippu Lippiju, Bronzinu, Giambolognu in Sikstinski kapeli. (Na fotografiji je Paolucci v sredini.) Foto: Guliverimage

Umrl je eden največjih italijanskih umetnostnih zgodovinarjev in muzejskih kustosov ter nekdanji italijanski minister za kulturo Antonio Paolucci. Kot so danes po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočili viri, je Paolucci umrl v Firencah. Star je bil 84 let.

V Riminiju rojeni Antonio Paolucci je bil minister za kulturo od januarja 1995 do maja 1996 v času italijanske vlade pod vodstvom premierja Lamberta Dinija.

V preteklosti je bil skoraj 20 let na čelu Polo Museale Fiorentino, organizacije, ki skrbi za upravljanje in koordinacijo muzejev ter kulturnih ustanov v Firencah. Leta 2007 ga je tedanji papež Benedikt XVI. imenoval za direktorja Vatikanskih muzejev, kjer je ostal vse do svoje upokojitve deset let kasneje.

