Za vedno se je poslovil legendarni Šved

Ptiček, kot so tudi zaradi zgolj 170 centimetrov telesne višine klicali krilnega nogometaša, je večino kariere preživel prav pri Fiorentini, in sicer med letoma 1958, ko je s Švedsko igral tudi v finalu svetovnega prvenstva proti Pelejevi Braziliji (3:5), in 1967.

Sicer pa je nosil še drese AIK, Juventusa, Padove, Milana, Napolija in IFK Stockholma. Za Švedsko pa je zbral 32 tekem in 17 golov.