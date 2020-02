Umrl najstarejši moški na svetu

Watanabe se je rodil 5. marca 1907 v mestu Niigata, severno od Tokia. Umrl je v nedeljo v domu za ostarele v isti prefekturi. Potrdilo o njegovi dolgoživosti in naziv najstarejšega moškega so mu pri Guinnessovi knjigi rekordov podelili pred dvema tednoma, poroča STA.

Watanabe je dejal, da je skrivnost dolgega življenja, da se ne jeziš in vedno nosiš nasmeh na obrazu. Priznal je tudi, da je bil sladkosned in se vedno rad posladkal s pudingi in sladoledi.

Imel je 12 vnukov

Japonec je bil eden od osmih otrok, imel pa je pet svojih otrok, 12 vnukov, 16 pravnukov in enega prapravnuka. Med drugim je med drugo svetovno vojno služil tudi v vojski, pozneje pa delal pri kmetijski upravi v domači prefekturi Niigata, poroča STA. Do pozne starosti je skrbel za svoj vrt ter še do lanskega leta redno telovadil in reševal matematične naloge.

Najstarejši moški na Japonskem je zdaj Issaku Tomoe, ki je star 110 let. Za zdaj ni jasno, ali je tudi najstarejši moški na svetu. Japonska ima sicer tudi najstarejšega človeka na svetu, to je 117 let stara Kane Tanaka.