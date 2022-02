Umrl je ustvarjalec najbolj legendarnih piškotov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petar Tutavac je v starosti 88 let umrl v Požarevcu.

Foto: posnetek zaslona/Twitter

V 88. letu starosti je umrl Petar Tutavac, avtor verjetno enih najbolj priljubljenih piškotov Domaćica in eden od avtorjev recepta za piškote Plazma. Bil je človek, ki je ustvaril številne dobrote, ob katerih so odraščale generacije

Petar Tutavac je ustvaril številne sladkarije, poleg znane Domaćice in piškotov Plazma tudi Štrudelj s figami, Kraševo gospodinjo, Babičino torto. Bil je prvi, ki je v Jugoslaviji izdeloval drobtine, in prvi profesionalni mojster piškotov v nekdanji državi.

Petar Tutavac je bio i ostaće osoba koja nikada neće biti zaboravljena. Hvala ti deda Pero za to što je detinjstvo mirisalo na pravu plazmu i što sam uz tvoj maturski rad keks Domaćice spremala ispite na Pravnom fakultetu. Hvala ti i na divnim unucima, a mojoj braći od tetke. ❤️ https://t.co/ovDcdjj1hW — Advokatica sa Severa ☆ (@SeverJeLjubav) January 31, 2022

Rodil se je leta 1934 v Podgradini blizu Opuzena, pri 13 letih končal tkalsko obrt in postal izkušeni tkalec. Več let je pletel košare, v katerih so prenašali kruh, a mladi Petar se s tem ni zadovoljil.

Leta 1949 se je prek sindikata prijavil na tečaj za izdelavo piškotov v Zagrebu, ki ga je razpisala tovarna Kraš, kjer se je s še enim dijakom učil obrti piškotov. Nato je služil vojaški rok, po vrnitvi iz vojske pa se je zaposlil v tovarni Kraš.

Domaćica je bila diplomska naloga

Domaćica je bila njegova diplomska naloga in tudi prva v slaščičarski industriji. Piškoti so kasneje imeli še druge različice, a osnovna je ostala takšna, kot si jo je v 50. letih prejšnjega stoletja zamislil Tutavac.

Življenjska pot ga je pripeljala v Požarevac, kjer je dosegel največje uspehe v svoji karieri. Tam je iz tovarne Bambi ustvaril velikana z velikim ugledom v slaščičarski industriji.