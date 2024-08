Ukrajinske sile vdrle v Kursk

Ukrajinske sile so v torek vdrle v rusko obmejno regijo Kursk, pri čemer so ubili pet ljudi, še 28 je bilo ranjenih, so danes sporočile ruske oblasti. Kursk ter regiji Belgorod in Voronež so bili ponoči tudi tarče ukrajinskih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.