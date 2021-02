Ukrajinec lažno prijavil umor, da bi mu policija očistila sneg

Ukrajinec je po telefonu poklical policijo in se zlagal, da je ubil partnerja svoje mame, v upanju, da bo policija ob prihodu očistila sneg na cesti do njegove hiše.

Moški je v nedeljo zvečer policiji povedal, da je do smrti v prsi zabodel partnerja svoje mame, ob tem pa policista opozoril, da morajo ponj priti s snežnim plugom, češ da sicer do njegove hiše ne bodo mogli priti, je razkrila tiskovna predstavnica policije v severni regiji Černigov Julija Kojtun, poroča STA.

Policisti snežnega pluga niso pripeljali s seboj, a so kljub temu do hiše moškega brez težav prišli s terenskim vozilom. Po prihodu v hišo so takoj ugotovili, da je domnevno mrtev moški živ in zdrav ter da ga ni nihče napadel. Domnevni morilec je takoj priznal, da se je policiji zlagal.

Lažna prijava ga bo stala le 3,5 evra

Tiskovna predstavnica policije je še povedala, da so mestne službe v nedeljo čez dan s snežnim plugom že očistile sneg na cesti blizu doma Ukrajinca, da pa ta "ni bil zadovoljen s kakovostjo čiščenja".

Moški, ki živi na vasi, bo zaradi lažne prijave policiji moral plačati 3,5 evra globe.

V zadnjih dneh so iz Ukrajine poročali o rekordnem sneženju, saj je državo prekrila okoli 50 centimetrov debela snežna odeja.