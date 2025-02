Ukrajinske oblasti so sporočile, da je bilo v ruskem napadu na vzhodu države ubitih najmanj pet ljudi, še osem pa ranjenih. Že pred tem pa sta bila ponoči v napadu v bližini Kijeva ubita dva človeka, med njima ukrajinska novinarka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



15.10 Zelenski označil dogovor z ZDA le za začetni okvir

14.15 V ruskem napadu na Ukrajino ubitih več ljudi, med njimi novinarka

12.00 Lavrov za četrtek napovedal novo srečanje ameriških in ruskih diplomatov

11.42 Macron pred vrhom EU evropske kolege seznanil s pogovori s Trumpom

7.54 Rusija po lastnih navedbah sestrelila 128 ukrajinskih dronov

6.11 Zelenski popustil Trumpu

15.10 Zelenski označil dogovor z ZDA le za začetni okvir

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes uvodni dogovor z ZDA o dostopu do redkih zemelj v Ukrajini označil za nek začetni okvir, ki bi lahko vodil v nadaljnje dogovore. Ob tem je potrdil, da se zaenkrat še niso dogovorili o ameriških varnostih jamstvih, poroča britanski BBC.

"Želel sem stavek o varnostnih jamstvih za Ukrajino in pomembno je, da je tam," je pojasnil Zelenski. Poudaril je, da brez jamstev ne bo premirja. "Če ne bomo dobili varnostnih jamstev, ne bomo imeli premirja, nič ne bo delovalo, nič," je povedal.

O prejšnjih zahtevah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Ukrajina vrne več deset milijard dolarjev vredno vojaško pomoč, ki so jo ZDA do zdaj zagotovile, Zelenski pravi, da Ukrajina v skladu s sporazumom ne bo vrnila "niti deset centov".

Ukrajinski predsednik je dodal, da si želi v petek srečati s Trumpom in napovedal, da bo na obisku v Washingtonu neposreden, saj namerava predsednika ZDA vprašati, ali bo Amerika še naprej podpirala Ukrajino ali ne.

Kijev je po poročanju tujih tiskovnih agencij v torek sprejel dogovor z ZDA o nadaljevanju ameriške podpore v zameno za pravice do rudnin in redkih zemelj v Ukrajini. Dogovor predvideva skupno izkoriščanje rudnega bogastva Ukrajine preko novega skupnega sklada obeh držav.

Zelenski je danes omenil skupni sklad, v katerega bi se stekalo 50 odstotkov ukrajinskih prihodkov od naravnih virov.

Podobno je sklad, v katerega se bo stekalo 50 odstotkov ukrajinskih prihodkov od naravnih virov, danes napovedal tudi ukrajinski premier Denis Šmihal. Kot je dodal, bodo v sklad prispevale tudi ZDA, sredstva pa naj bi investirali v razvoj, obnovo in varnost Ukrajine.

14.15 V ruskem napadu na Ukrajino ubitih več ljudi, med njimi novinarka

Ruske sile se prebijajo proti mestu Kostjantinovka. "V napadih na Kostjantinovko je bilo ubitih najmanj pet ljudi, osem pa ranjenih," je na družbenih omrežjih zapisal guverner regije Doneck Vadim Filaškin.

Napad na mesto je sledil obsežnemu nočnemu napadu Rusije, ko je po navedbah AFP izstrelila več deset brezpilotnih letalnikov. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija ponoči nad Ukrajino poslala 177 brezpilotnikov.

V napadu je škodo utrpela zlasti energetska infrastruktura, dve osebi v bližini ukrajinske prestolnice pa sta umrli.

Ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform je danes poročala, da je bila med ubitimi v napadu tudi njena novinarka Tetiana Kulik.

12.00 Lavrov za četrtek napovedal novo srečanje ameriških in ruskih diplomatov

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes za četrtek napovedal novo srečanje ameriških in ruskih diplomatov, ki bo potekalo v Istanbulu, poročajo tuje tiskovne agencije. Prvo srečanje, na katerem sta sodelovala tudi Lavrov in njegov ameriški kolega Marco Rubio, je bilo prejšnji teden v Rijadu.

"Naši diplomati in strokovnjaki se bodo sestali in obravnavali sistemske probleme, ki so se nakopičili," je na današnji novinarski konferenci v Katarju dejal Lavrov. Dodal je, da bo srečanje v Istanbulu.

Izrazil je prepričanje, da bo na podlagi četrtkovega sestanka jasno, kako hitro in učinkovito bosta lahko Washington in Moskva napredovala v normalizaciji odnosov. Obenem je ponovil, da Rusija zavrača zamrznitev spopadov vzdolž frontne črte in napotitev evropskih mirovnih sil v Ukrajino.

"Pogovori o napotitvi določenih mirovnih enot so prazne besede," je dejal vodja ruske diplomacije. Po njegovih besedah je cilj teh predlogov, ki da jih uveljavljata zlasti Francija in Združeno kraljestvo, nadaljnje zaostrovanje konflikta.

Lavrov je bil v Turčiji v začetku tedna, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je že prejšnji teden po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim dejal, da je njegova država pripravljena gostiti pogovore.

Četrtkovo srečanje, ki naj bi potekalo na tehnični ravni, so potrdili tudi diplomatski viri v Ankari, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. "Turčija je pripravljena nuditi vse oblike pomoči v prizadevanjih za mir, tudi to, da gosti srečanja," je še dejal turški vir.

Ameriški predsednik Donald Trump je po nastopu mandata popolnoma spremenil politiko ZDA do Rusije in prekinil njeno mednarodno izolacijo, kar je sprožilo zaskrbljenost tako v Ukrajini kot v Evropi. Na prvem srečanju v Savdski Arabiji sta delegaciji Rusije in ZDA govorili o vojni v Ukrajini in normalizaciji odnosov med državama.

Srečanje na visoki ravni je trajalo štiri ure, delegaciji pa sta se dogovorili, da bodo pogajalci obeh strani stopili v stik in si prizadevali za končanje vojne v Ukrajini. Hkrati sta začeli priprave na vrh med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, pri čemer datuma srečanja še niso določili.

11.42 Macron pred vrhom EU evropske kolege seznanil s pogovori s Trumpom

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes voditelje članic EU seznanil s pogovori z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je na omrežju X videokonferenco označil za zelo koristno pred vrhom prihodnji teden, na katerem bodo sprejeli odločitve glede Ukrajine in krepitve evropske obrambe.

"Zelo koristno za pripravo izrednega Evropskega sveta 6. marca, na katerem bomo sprejeli odločitve glede podpore Ukrajini in krepitve evropske obrambe," je po videokonferenci evropskih voditeljev, na kateri je sodeloval tudi premier Robert Golob, zapisal Costa.

Macron se je s Trumpom srečal v ponedeljek, po pogovorih v Beli hiši pa je poudaril, da mirovni dogovor med Ukrajino in Rusijo ne sme pomeniti ukrajinske vdaje in da mora biti podprt z ustreznimi varnostnimi jamstvi. S Trumpom sta se strinjala, da bi moral vsak dogovor vključevati napotitev evropskih mirovnih sil v Ukrajino.

Trump je po nastopu mandata prejšnji mesec korenito spremenil zunanjo politiko ZDA v povezavi z Ukrajino. Hkrati je odpravil politiko mednarodne izolacije Rusije in z njo začel pogajanja o miru v Ukrajini, v katera pa ni vključil Ukrajine ali evropskih zaveznic.

V luči tega je Macron prejšnji teden v Parizu gostil dve srečanji evropskih voditeljev, v ponedeljek pa je obiskal Washington. V četrtek se bo s Trumpom srečal še britanski premier Keir Starmer, ki se je prav tako udeležil prvega Macronovega srečanja z evropskimi voditelji, po pogovoru s Trumpom pa naj bi konec tedna tudi sam pripravljal sestanek z evropskimi kolegi.

Costa je za 6. marec sklical izredni vrh EU ter pojasnil, da bo namenjen razpravam o krepitvi evropske obrambe, miru na evropski celini in dolgoročni varnosti Ukrajine. Na njem bodo razpravljali tudi o morebitnem imenovanju skupnega odposlanca, ki bi v pogajanjih o vojni v Ukrajini zastopal EU in druge evropske države.

7.54 Rusija po lastnih navedbah sestrelila 128 ukrajinskih dronov

Ruske sile so ponoči sestrelile 128 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad več ruskimi regijami in tudi nad priključenim ukrajinskim polotokom Krim, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Gre za enega največjih napadov z droni na Rusijo od začetka vojne pred tremi leti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg Krima so bile tarče napadov z droni tudi ruske regije Krasnodar, Brjansk in Kursk, je še dodalo obrambno ministrstvo. Samo nad Krasnodarjem je zračna obramba sestrelila 83 dronov. Po navedbah guvernerja regije Venjamina Kondracjeva so bile poškodovane tri stavbe, navaja tiskovna agencija Reuters.

Ukrajina in Rusija sta v zadnjih mesecih okrepili napade z raketami in droni zlasti na energetske in vojaške objekte.

6.11 Zelenski popustil Trumpu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi v petek obiskal Washington. "Slišim, da prihaja v petek. To me zagotovo ne moti, če želi," je dejal Trump in dodal, da bi Zelenski rad podpisal velik posel z njim, ki je lahko vreden tisoč milijard dolarjev, poročajo ameriški mediji.

Trump želi, da Ukrajina za preteklo in prihodnjo pomoč oziroma varnostna zagotovila ZDA plača z dostopom ZDA do njenih naravnih bogastev.

Kijev je po poročanju tujih tiskovnih agencij v torek sprejel dogovor z ZDA o nadaljevanju ameriške podpore v zameno za pravice do rudnin in redkih zemelj v Ukrajini. Dogovor predvideva skupno izkoriščanje rudnega bogastva Ukrajine prek novega skupnega sklada obeh držav.

Trump je do zdaj od Ukrajine zahteval, da plača petsto milijard dolarjev, kar je Zelenski sprva zavrnil.

Ukrajinski vladni vir je za AFP povedal, da se o podrobnostih še dogovarjajo, vendar pa bi lahko Zelenski sporazum podpisal morda že v petek med obiskom v ZDA.