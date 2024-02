Tusk pripravljen na predčasne volitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če ne bo mogoče vladati, ker se bo on vmešaval, in če bodo hoteli predčasne volitve, jih bodo dobili," je novinarjem v belgijski prestolnici dejal Donald Tusk.

Pri tem je imel v mislih Andrzeja Dudo, ki mu podporniki proevropske Tuskove vlade očitajo, da s svojimi ustavnimi pooblastili ovira delo vlade. Ta je po oktobrskih volitvah nasledila konservativno vlado pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki je blizu poljskemu predsedniku.

Nedavno sta Duda in PiS Tuskovo vlado obtožila kršenja zakonov, potem ko so poljski pravosodni organi nekdanjega notranjega ministra Mariusza Kaminskega in nekdanjega državnega sekretarja Macieja Wasika obsodili na dvoletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja.

Sporna je bila tudi poteza Dude, ko je ustavnemu sodišču posredoval dogovor o državnem proračunu, ki ga je z veliko večino sprejel parlament v Varšavi. Predsednik namreč dvomi o veljavnosti sprejetja proračuna, saj sta na seji, na kateri so ga sprejeli, manjkala ravno Kaminski in Wasik. Njuna poslanska mandata sta bila sicer pred tem zaradi obsodbe razveljavljena.

Tusk je ravnanje Dude označil za popolnoma nesprejemljivo, češ da je interese obeh nekdanjih poslancev postavil nad interese Poljakov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Duda je sicer Kaminskega in Wasika prejšnji teden pomilostil. Da bo to storil, je napovedal že ob njunem odhodu v zapor. Politika sta bila v isti zadevi obsojena že leta 2015, a ju je Duda še istega leta pomilostil. Poljsko vrhovno sodišče je to pomilostitev leta 2022 preklicalo.