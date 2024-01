Turški parlament podprl članstvo švedske v Natu

Ratifikacijo protokola o pristopu Švedske k Natu mora zdaj podpisati še predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki bi lahko to storil še ta teden.

Potrebujejo še zeleno luč Madžarske

Stockholm bo zatem za vstop v Nato potreboval samo še zeleno luč Madžarske. Z ratifikacijo Turčije je namreč Madžarska zadnja kandidatka v pristopnem procesu, ki sta ga začeli Švedska in Finska kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino pred skoraj dvema letoma.

Turčija, članica Nata, je sicer že več kot eno leto odlašala z ratifikacijo pristopa Švedske in državo obtoževala, da je preveč popustljiva do skupin, ki jih ima za varnostne grožnje. Od Švedske je zahtevala koncesije, vključno z ostrejšim odnosom do kurdskih skrajnežev in članov mreže, ki jih Ankara krivi za neuspeli državni udar leta 2016.

Turčijo je razjezil tudi niz demonstracij podpornikov prepovedane Kurdistanske delavske stranke na Švedskem in protesti proti sežiganju Korana, ki so pretresli muslimanske države.