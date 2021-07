Tunizijski predsednik prekinil delo parlamenta, izbruhnili so spopadi #video

Tunizijski predsednik Kais Saied je v nedeljo prekinil delo tunizijskega parlamenta in odstavil premierja Hichema Mechichija. Vladajoča stranka Ennahdha je to potezo predsednika označila za državni udar. Pred parlamentom pa so danes izbruhnili tudi spopadi med predsednikovimi podporniki in podporniki vladajoče stranke.

Saied je po izrednem srečanju v svoji palači za 30 dni prekinil delo tunizijskega parlamenta, kar mu v primeru "neposredne grožnje" dovoljuje tunizijska ustava. Ta mu namreč ne dovoljuje razpustitve parlamenta.

"V skladu z ustavo sem sprejel potrebne odločitve, da bi rešil Tunizijo, državo in Tunizijce," je ob tem Saied zapisal na Facebooku.

Odstavil je tudi premierja Mechichija, čigar kabinet se na to še ni odzval. Predsednik države je sporočil, da bo sam prevzel izvršilno oblast "ob pomoči" vlade. Dodal je, da bo on imenoval novega premierja.

Vladajoča stranka: To je državni udar

V vladajoči stranki Ennahdha so obsodili predsednikovo odločitev. "To, kar dela Kais Saied, je državni udar proti revoluciji in proti ustavi. Člani Ennahdhe in Tunizijci bodo branili revolucijo," so zapisali.

Vidni član stranke, ki je želel ostati neimenovan, je dejal, da Saied stoji za protesti proti vladajoči stranki, ki so potekali v nedeljo čez dan. "Tudi mi lahko organiziramo velike proteste, da bi pokazali, koliko Tunizijcev nasprotuje tem odločitvam," je dejal.

V protestih poškodovan novinar

V nedeljo se je na ulicah tunizijskih mest zbralo več tisoč ljudi, ki so vzklikali slogane proti Ennahdhi in premierju Mechichiju. Kritizirali so tudi odločitve vlade in njeno upravljanje s pandemijo bolezni covid-19. Protesti so potekali v prestolnici Tunis, kjer se je pred parlamentom zbralo več sto ljudi. Ljudje pa so prišli na ulice tudi v mestih Gafsa, Kairouan, Monastir, Sousse in Tozeur.

Protestniki so metali kamenje, na kar je policija odgovorila s solzivcem. Aretirala je več protestnikov, poškodovan pa je bil novinar.

Ljudje so predsednikovo odločitev, da prekine delo parlamenta in odstavi premierja, pozdravili s hupanjem in pirotehniko. V Tunisu jih je več sto kljub policijski uri, ki je namenjena zajezitvi novega koronavirusa, rajalo na ulicah.

Vojska danes že od jutra varuje parlament. Predsedniku parlamenta in vodji Ennahdhe Rachedu Ghannouchiju ter poslancem te stranke je preprečila vstop v parlamentarno poslopje.

Stranka je nato svoje podpornike pozvala k protestu pred zgradbo, "da bi zaščitili revolucijo in voljo ljudi". Nekateri protestniki so splezali tudi na zaprta vrata in zahtevali, naj jih odprejo. Policija jih je nato pregnala stran od vrat.

V bližini parlamenta pa so se zbrali tudi Saiedovi podporniki. Med obema stranema so izbruhnili spopadi, nakar so jih ločili pripadniki varnostnih sil.