Putin napenja mišice: ruska mornarica je sposobna smrtonosnih napadov

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes med vojaško parado mornarice v Sankt Peterburgu dejal, da je ruska mornarica sposobna smrtonosnih napadov na podvodne in zračne cilje sovražnika, če bo to potrebno. Putin je omenjeno dejal le nekaj dni po tistem, ko so predstavniki ruske vojske napovedali preizkus novega ruskega naprednega orožja.

Za del tega orožja je Vladimir Putin po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da je nepremagljivo.

"Ruska mornarica ima danes vse, kar potrebuje za zaščito naše države in naših nacionalnih interesov," je dejal ruski predsednik. Dodal je, da lahko Rusija zazna "podvodne, kopenske ali zračne sovražnike in jih zadene, če bo potreben smrtonosni napad".

Putin je po poročanju ruske državne televizije še dejal, da si je Rusija zagotovila mesto med vodilnimi svetovnimi pomorskimi silami, med drugim z razvojem "najnovejšega hipersoničnega natančnega orožja, ki mu še vedno ni para na svetu".

Foto: Reuters Ruski voditelj je govoril ob robu vsakoletne parade vojaških plovil, na kateri so sodelovali ruski pomorski častniki in obrambni minister Sergej Šojgu. Na peti paradi skupno sodeluje 54 ladij, 48 letal in več kot 4000 vojakov. Pripravili so jo ob 325. obletnici ustanovitve ruske flote.

Rusija sodi med države z najdaljšo obalno črto na svetu, poleg Kanade, Indonezije in Grenlandije. Parado so ob današnji obletnici po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pripravili tudi v drugih ruskih pomorskih oporiščih, kot so oporišče črnomorske flote v Sevastopolu na polotoku Krim, sirsko sredozemsko obalno mesto Tartus ter Vladivostok, ki je pristanišče za tihomorsko ladjevje ruske mornarice.

Foto: Reuters ZDA, Kitajska, Francija in druge velesile so že napovedale načrte za razvoj lastnega hipersoničnega orožja in naj bi kmalu dohitele Rusijo.

Z drugim največjim arzenalom jedrskega orožja na svetu in ogromnimi zalogami balističnih raket ima Rusija že sedaj po navedbah AFP zadostne vojaške zmogljivosti za odvračanje svojih sovražnikov.

