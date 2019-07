Tudi papež se je spomnil na prvi pristanek na Luni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred 50 leti je človeštvo uresničilo neverjetne sanje, je dejal papež Frančišek in dodal: "Naj spomin na ta velik korak za človeštvo vzbudi željo po nadaljnjem napredovanju v smeri še večjih ciljev – več dostojanstvenosti za šibke, več pravičnosti med ljudstvi, več prihodnosti za našo skupno domovino."

Ameriški astronavt Neil Armstrong je 21. julija 1969 ob 3.56 po srednjeevropskem času kot prvi človek stopil na Luno, s čimer se je vpisal v zgodovino. Približno 20 minut za njim je na Mesec stopil še Edwin Buzz Aldrin.

Posadka Apolla 11, ki jo je poleg Armstronga in Aldrina sestavljal še Michael Collins, je na raketi Saturn 5 v vesolje poletela 16. julija 1969 iz Kennedyjevega vesoljskega središča na Floridi. V Lunino orbito so se utirili tri dni po vzletu.

Na Zemljo se je misija vrnila 24. julija. Po pristanku v Tihem oceanu so jih za tri tedne poslali v karanteno, 13. avgusta pa so se prvič pojavili v javnosti in bili nemudoma sprejeti kot narodni junaki.

Dogodek, za katerega je večina vse do takrat menila, da sploh ni možen, so milijoni ljudi po vsem svetu, tudi v Sloveniji, spremljali prek televizijskih zaslonov.

So pa ves čas sloviti prvi pristanek na Luni spremljale tudi mnoge teorije zarote. Tako je šele 30 let pozneje na dan prišla skrbno varovana skrivnost, povezana s takratnim ameriškim predsednikom Richardom Nixonom. Več o tem si PREBERITE TUKAJ.