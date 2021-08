Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nekaterih cestah po državi in na mejnih prehodih je promet na enega od prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v poletni sezoni še naprej zgoščen. Najbolj obremenjene so poti ob Avstriji in Hrvaški.