17-kilometrski zastoj na Primorki, več ur v kolonah na mejah

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste sta se zgodili prometni nesreči na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas, in pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Nastal je zastoj do razcepa Nanos, gneča pa je tudi pred mejnimi prehodi proti morju.

Prometni nesreči sta se zgodili tudi na štajerski avtocesti na izvozu Vransko iz smeri Maribora, kjer je oviran promet, in na glavni cesti Ljubljana-Litija, ki je zaprta pri odcepu za Ribče. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah.

Zastoj je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 10-15 minut.

Ivanje selo, pogled proti Kopru. (Foto: prometnoinformacijski center)

Zastoji pred mejnimi prehodi

Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je nastal tri kilometre in pol dolg zastoj.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal štiri kilometre dolg zastoj. Za Kranjsko Goro je priporočen izvoz Jesenice vzhod/Lipce.

Zastoji so tudi na cestah proti mejnim prehodom Starod, Jelšane in Metlika.

Na Gruškovju čakalna doba 4 ure

Vozniki osebnih vozil čakajo za vstop v državo na mejnem prehodu Gruškovje do štiri ure, na Dobovcu do 40 minut in na Jelšanah do eno uro. Za izstop pa na Gruškovju do pol ure, na Starodu do tri ure, na Petrini do dve uri ter na Dobovcu in Jelšanah do ene ure.