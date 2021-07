Večkilometrske kolone pred mejnimi prehodi s Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na številnih mejnih prehodih s Hrvaško so danes nastale dolge kolone vozil. Za prestop meje je treba čakati tudi več kot dve uri. Pred Obrežjem je zastoj trenutno dolg deset kilometrov, pred Gruškovjem pa šest kilometrov.

Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, je na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški kolona vozil dolga deset kilometrov. Na podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj sega šest kilometrov daleč.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg poltreji kilometer. Vozniki, namenjeni proti Kranjski Gori, lahko uporabijo že izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji vozila stojijo v 12-kilometrski koloni. Predor v smeri proti Sloveniji občasno zapirajo.

Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Celje vzhod in Dramlje v smeri proti Mariboru, kolona je dolga 500 metrov.

Za prehod meje s Hrvaško so na številnih mejnih prehodih daljše čakalne dobe za izstop iz Slovenije, na nekaterih tudi pri vstopu v državo. Vozniki za izstop več kot dve uri čakajo na prehodih Obrežje, Jelšane, Dobovec, Dragonja in Gruškovje. Na prehodu Gruškovje je čakalna doba za vstop v državo več kot dve uri, na prehodu Dragonja do dve uri, na Obrežju pa ena ura.

Ta konec tedna je eden prometno najbolj obremenjenih v poletni turistični sezoni. Že v petek je bilo treba za izstop iz države na nekaterih mejnih prehodih čakati več kot dve uri.

Prometnoinformacijski center voznikom svetuje, naj preden se odpravijo na pot, preverijo stanje na cestah in mejnih prehodih. Priporočajo uporabo manj obremenjenih prehodov ter pripravo vseh dokumentov, saj se s tem skrajšajo postopki na meji in čakalne dobe.