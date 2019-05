Trumpa ne skrbijo severnokorejske izstrelitve raket

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom na Japonskem sporočil, da ga nedavni severnokorejski raketni preizkusi ne skrbijo preveč in da še vedno zaupa severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu.

"Severna Koreja je preizkusila neka mala orožja, kar je razburilo veliko mojih ljudi in drugih, ne pa mene," je tvitnil Trump med igranjem golfa z japonskim premierjem Shinzom Abejem. Severna Koreja je 9. maja izstrelila dve raketi kratkega dosega, kar je bila prva izstrelitev njenih raket po 18 mesecih.

Med igranjem golfa z japonskim premierjem Shinzom Abejem si je vzel čas za Twitter. Foto: Reuters

Trump je na ta način očitno komentiral tudi besede svojega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona, ki je v soboto dejal, da je Severna Koreja z izstrelitvijo raket brez dvoma kršila resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov.

"Kim bo držal svojo obljubo"

A Trump je prepričan, da bo Kim držal obljube glede severnokorejske jedrske razorožitve, čeprav so se njuni zadnji pogovori februarja v Hanoju končali brez večjega napredka in so po mnenju analitikov propadli. "Prepričan sem, da bo predsednik Kim držal svojo obljubo, ki mi jo je dal," je še tvitnil ameriški predsednik.

Foto: Reuters

Kot je nakazal, Kimu verjame tudi zaradi "signalov", ki mu jih je poslal prek severnokorejskih medijev, ko je kritiziral nekdanjega ameriškega podpredsednika in morebitnega demokratskega nasprotnika Turmpa na volitvah prihodnje leto Joeja Bidna. Kim je Bidna označil za "imbecila in bedaka z nizkim inteligenčnim količnikom".