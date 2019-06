Trump upa na trden trgovinski sporazum z Londonom po brexitu

Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku drugega dne svojega obiska v Veliki Britaniji izrazil upanje, da bosta Washington in London po brexitu sklenila "zelo zelo trden trgovinski sporazum". To je dejal na poslovnem zajtrku, ki ga je gostil skupaj z britansko premierko Thereso May, s katero se bosta kasneje sestala tudi na pogovorih.

"Naredili bomo to," je glede trgovinskega sporazuma na zajtrku za ameriške in britanske podjetnike dejal Trump. Namen zajtrka je bilo okrepiti poslovne vezi med državama. Med drugim so se ga udeležili britanski finančni minister Phillip Hammond, ameriški zunanji minister Mike Pompeo in hči ameriškega predsednika, ki je tudi njegova svetovalka, Ivanka Trump.

Ameriški predsednik ima na programu še dvostransko srečanje z britansko premierko, ki bo v petek odstopila, na Downing Streetu. Na srečanju bosta tudi delegaciji obeh držav z ministri in visokimi uradniki. Ne bosta pa imela voditelja uradnega srečanja na štiri oči.

Med drugim bosta predvidoma govorila o podnebnih spremembah, pri čemer bo Mayeva verjetno izrazila razočaranje, ker so ZDA izstopile iz pariškega podnebnega sporazuma. Ena od tem pogovora pa bi lahko bilo tudi kitajsko tehnološko podjetje Huawei, ki po mnenju ZDA predstavlja tveganje za nacionalno varnost ZDA. London pa bi lahko podjetju omogočil sodelovanje pri vzpostavitvi mobilnega omrežja 5G.

Na večerji pri Trumpu tudi princ Charles in Camilla

Trump bo drevi v rezidenci veleposlanika ZDA v Londonu gostil še večerjo, ki se je bosta v imenu kraljeve družine udeležila princ Charles in njegova soproga Camilla.

Ob tem so napovedani tudi množični protesti proti Trumpu v več britanskih mestih, med drugim v Londonu, Manchestru, Belfastu in Birminghamu.

Ameriški predsednik in njegova soproga Melania sta tridnevni obisk na Otoku začela v ponedeljek, ko ju je kraljica med drugim gostila na večernem banketu v Buckinghamski palači. Zaključila ga bosta v sredo na slovesnosti v pristaniškem mestu Portsmouth, od koder so pred 75 leti sprožili zavezniško invazijo na okupirano Evropo.