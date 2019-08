Trump tudi v El Pasu tolažil priče in žrtve poboja #foto

Ameriški predsednik Donald Trump je po Daytonu v sredo obiskal še El Paso v Teksasu, kjer je prav tako tolažil žrtve in priče nedavnega strelskega napada. Na obeh prizoriščih najnovejših strelskih pohodov v ZDA so ga pričakali protesti, ker nasprotuje omejitvi pravice do orožja in ker naj bi napadalca v El Pasu navdahnile njegove izjave.

V Daytonu je nekaj sto ljudi protestiralo in krivilo Trumpa, da je kriv za pokole zaradi svoje eksplozivne retorike, ki povečuje rasne in politične delitve v ZDA.

Še več protestnikov je bilo v El Pasu, kjer je nekdanji zvezni kongresnik in demokratski predsedniški kandidat Beto O'Rourke med domačimi volivci Trumpa označil za rasističnega provokatorja. Trumpovo kolono so v El Pasu spremljali napisi "rasist, pojdi domov".

Župan ni bil navdušen nad obiskom predsednika

Tudi župan El Pasa Dee Margo ni bil navdušen nad obiskom predsednika. Demokratska kongresnica Veronica Escobar, ki predstavlja El Paso, pa je celo zavrnila srečanje s predsednikom in mu očitala, da so njegove rasistične in sovražne besede ter dejanja povzročili bolečino njeni skupnosti in vsej državi.

Foto: Reuters Napadalec v El Pasu je pred napadom sporočil, da gre pobijat priseljence, ki spreminjajo Teksas v demokratsko državo. Zato so številni prepričani, da ga je navdihnila prav predsednikova protipriseljenska retorika.

Predsednik Trump je skupaj s prvo damo Melanio tako v Daytonu v Ohiu kot v teksaškem El Pasu obiskal tamkajšnjo bolnišnico, kjer se je med drugim srečal z ranjenimi v napadih, ki sta prejšnji konec tedna skupaj zahtevala 31 smrtnih žrtev. Srečal se je tudi z zdravniki in drugim osebjem, ki jih je v izjavi za medije v El Pasu pohvalil, da opravljajo veliko delo.

Po koncu obiska je Trump obisk v tvitih v obeh mestih označil za zelo dobra ter bil znova kritičen do novinarjev. Ocenil je, da si mediji lažnih novic znova na vso moč prizadevajo, da bi ga omalovaževali, a jim ni uspelo. "Ljubezen, spoštovanje in navdušenje so bili prisotni in vsi so jih lahko opazili," je dejal.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters