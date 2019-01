Trump še zaostruje vojno z demokrati okrog mejnega zidu

Televizijski nagovori ameriških predsednikov državljanom zvečer v času največje gledanosti so namenjeni izredno pomembnim sporočilom in Trump želi Američanom spor okrog mejnega zidu prikazati kot takšnega ter s tem povečati pritisk na demokrate, da popustijo in odprejo proračunsko denarnico. Po sredinem nagovoru bo šla karavana predsednika in televizijskih kamer v četrtek še na mejo.

Govor bo na sporedu v sredo ob 21. uri

Trump je sporočil, da bo v sredo ob devetih zvečer nagovoril Američane o humanitarni krizi in krizi nacionalne varnosti na južni meji, ki sicer ni nič večja kot zadnjih 20 let oziroma glede na upadanje nezakonitega priseljevanja v ZDA celo manjša kot običajno.

ZDA se s problemom nezakonitega priseljevanja ubadajo že desetletja, Trump pa je iz tega naredil vprašanje obstoja ZDA. Večina Američanov ne misli tako in predsednik bo v sredo z nagovorom skušal njihovo mnenje spremeniti.

Najdaljše obdobje zaprtja vlade

Del agencij zvezne vlade je brez proračunskega denarja od 22. decembra, ko je Trump zavrnil kompromis o začasnem podaljšanju financiranja, ker ni dobil denarja za zid. Tako imenovano zaprtje vlade, ki ni popolno, saj imajo nekatera ministrstva in agencije proračun potrjen do konca septembra, bo v tem tednu postalo najdaljše doslej.

Trump ne sme popustiti, ker ga je strah desnih komentatorjev in lastne volilne baze, za demokrate je zid neučinkovita in nemoralna neumnost, zato se bo igra na plečih 800.000 javnih uslužbencev, ki ne dobivajo plač nadaljevala.

Nekateri republikanci menijo, da blokada financiranja vlade ni pametna poteza

V sredo bodo kongresne republikance obiskali člani Trumpove vlade in jih skušali spraviti v red, saj so nekateri že začeli godrnjati in izražati mnenje, da blokada financiranja vlade ni pametna poteza.

Discipliniranje bo prišlo v času, ko bodo demokrati javni pritisk povečevali s svoje strani in sicer s potrjevanjem proračunskih zakonov za blokirana ministrstva in agencije, najprej za finančno ministrstvo.

Bliža se namreč čas vlaganja davčnih napovedi oziroma vračil preveč plačanih davkov čez leto in republikanskim volivcem ne bo všeč, če bodo morali čakati na svoj denar od blokirane davkarije.

Kongresni demokrati obenem grozijo, da ne bodo dali na dnevni red nobenega drugega zakonskega predloga dokler se ne obnovi financiranja zvezne vlade in bodo v predstavniškem domu, kjer imajo večino, dajali na glasovanje le zakonske predloge za ta namen.

Ironično s tem igrajo na Trumpove strune, dokler se bodo ubadali z blokado financiranja zvezne vlade, se namreč ne bodo mogli učinkovito posvetiti obljubljenim preiskavam predsednika Trumpa in njegove vlade.