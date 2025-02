Ameriški predsednik Donald Trump in britanski premier Keir Starmer pred začetkom pogovorov za zaprtimi vrati danes pred novinarji v Beli hiši nista izrazila enotnega stališča glede nadaljevanja politike do Ukrajine. Trump namreč ni potrdil pripravljenosti za varnostna jamstva Ukrajini v zameno za dostop do redkih zemelj in drugih surovin.

Starmerjev obisk Washingtona je del ofenzive šarma, ki jo je v ponedeljek z obiskom v Beli hiši začel francoski predsednik Emmanuel Macron, v petek pa jo bo nadaljeval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo s Trumpom predvidoma podpisal dogovor o redkih zemljah.

Trump je po nastopu mandata zagnal pogovore med ZDA in Rusijo o miru v Ukrajini, v katere pa ni vključil EU in Ukrajine. Francija in Velika Britanija sta se postavili v ospredje evropskih prizadevanj za ohranitev transatlantskega zavezništva z idejo, da bodo ZDA zagotovile varnostna jamstva v zameno za dostop do redkih zemelj in rudnin v Ukrajini, evropske države pa bodo prispevale neke vrste mirovne enote.

Trump je sicer dejal, da je Rusija to pripravljena sprejeti, Moskva pa je to zavrnila. Novinarji so tako danes skušali iz Trumpa izvleči potrditev, da je pripravljen jamčiti za varnost Ukrajine v zameno za rudnine. A poskusi niso bili uspešni. Trump niti z besedico ni omenil, da je na to pripravljen, čeprav je pri dostopu do rudnin vztrajal. Kot morebitna varnostna jamstva je omenjal pripravljenost Evrope, da pošlje v Ukrajino svoje enote.

Na vztrajna vprašanja o tem, kaj je pripravljen storiti, če Rusija ne bo spoštovala morebitnega mirovnega sporazuma, je Trump vztrajno odgovarjal, da se bo Rusija dogovora držala, ker pozna ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Na vprašanje o tem, ali še vedno meni, da je Zelenski diktator, pa se je Trump sprenevedal. "A sem to rekel? Ne verjamem, da sem to rekel," je dejal.

Na neformalni novinarski konferenci v Ovalni pisarni je Trump še govoril, da Evropa izkorišča ZDA in da bo uvedel carine, ni pa šel v podrobnosti.

Starmer pa je polaskal Trumpu, saj da se pogovori glede Ukrajine brez njega ne bi premikali naprej. Obenem pa je pred novinarji Trumpu predal še povabilo britanskega kralja Karla III. na državniški obisk.

Trump je s tem postal prvi politični voditelj, ki bo obiskal Veliko Britanijo na dveh državniških obiskih, potem ko ga je prvič leta 2019 gostila kraljica Elizabeta II. Starmer je ob predaji povabila Trumpu dejal, da gre za zgodovinski dogodek.