Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
6.52

Osveženo pred

47 minut

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 6.52

47 minut

Trump pred srečanjem z Netanjahujem napoveduje "nekaj velikega" za Bližnji vzhod

Avtorji:
St. M., STA

Benjamin Netanjahu in Donald Trump | Trump naj bi Netanjahuju predstavil načrt v 21 točkah za končanje vojne v Gazi, je poročal časnik Times of Israel. Načrt naj bi vključeval takojšnjo izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja. | Foto Reuters

Trump naj bi Netanjahuju predstavil načrt v 21 točkah za končanje vojne v Gazi, je poročal časnik Times of Israel. Načrt naj bi vključeval takojšnjo izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši po napovedih sprejel izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Pred tem je v nedeljo napovedal "nekaj velikega" za Bližnji vzhod in zatrdil, da "se vsi strinjajo z nečim posebnim", poročajo tuje tiskovne agencije. Že v petek je izrazil mnenje, da je dosežen dogovor o Gazi.

"Na BLIŽNJEM VZHODU imamo resnično priložnost za VELIČINO," je Trump zapisal v objavi na svoji platformi Truth Social. "VSI SE STRINJAMO Z NEČIM POSEBNIM, PRVIČ DO ZDAJ. USPELO NAM BO!!!" je dodal.

Trump naj bi Netanjahuju predstavil načrt v 21 točkah za končanje vojne v Gazi, je poročal časnik Times of Israel. Načrt naj bi vključeval takojšnjo izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja. Hamas glede na načrt ne bi imel več nobene vloge v Gazi, Izrael pa ne bi smel priključiti območja. Namesto tega bi oblikovali prehodno vlado, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Bo Netanjahu popustil? 

Netanjahu naj bi bil pred srečanjem s Trumpom pod pritiskom skrajnodesničarskih koalicijskih partnerjev in predstavnikov judovskih naseljencev, ki ga pozivajo k priključitvi delov Zahodnega brega in nadaljevanju vojne v Gazi, da bi dosegli popoln vojaški poraz Hamasa, dodaja AFP.

Trump je sicer v teh dneh po poročanju medijev napovedal, da Izraelu ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega, ki naj bi bil del bodoče palestinske države.

