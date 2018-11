Trump pod plazom kritik, ker znova ni šel v dežju na obisk pokopališča

Nekateri kritiki Trumpa menijo, da je bil razlog, da predsednik ni obiskal pokopališč v dežju, povsem banalen - predsednikova pričeska. Trump naj bi bil zelo nečimrn človek in naj bi poskušal skriti, da mu z leti izpadajo lasje, s posebno pričesko in tehniko, ki pa se v dežju in vetru razpusti. Foto: Reuters