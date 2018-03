Trump na večerji z mediji stresal neslane šale

Predsednik ZDA Donald Trump je tradicionalno letno srečanje politikov in predstavnikov medijev na večerji kluba Gridiron izkoristil za številne šaljive pripombe. Tako na svoj račn kot tudi na račun svoje soproge Melanie in, kar se je mnogim zdelo sicer neprimerno, celo na račun resnih problematik. Trump, ki običajno v medijih vidi svojega priljubljenega sovražnika, se je namreč dotaknil številnih tem, vse od Severne Koreje do odhodov v Beli hiši.

V domnevno prisrčnem tonu je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP med drugim dejal, da ne izključuje neposrednih pogovorov s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, a hkrati posvaril, da se severnokorejski voditelj sooča "s tveganjem, da ima opravka z norcem".

Ob tem, ko je občinstvo na večerji označil za "dejansko prvorazredne ljudi," je pripomnil, da je bil "še eden miren teden v Beli hiši", čeprav je v tem tednu Belo hišo zapustila Trumpova tesna sodelavka Hope Hicks, na dan so prišle finančne nepravilnosti Trumpovega zeta Jareda Kusnerja, nadaljuje pa se tudi preiskava Trumpove predvolilne kampanje.

Tudi na račun svoje soproge je stresel šali ali dve. Foto: Reuters "Končno delujemo kot dobro uglašen stroj. Rad imam preobrate. Rad imam kaos. Res je dobro," je dejal Trump. Na ugibanja, kdo bi lahko bil naslednji, ki bo zapustil Belo hišo, se je predsednik ZDA pošalil in dejal, da bi lahko to bila njegova soproga Melania. "Dejansko se ima zelo dobro," je ob tem dejal.

Da je njegov zet Kushner, ki je nedavno ostal brez dostopa do strogo zaupnih podatkov, zamudil večerjo, pa naj bi bilo "zato, ker so Jareda zadržali varnostniki".

Trump je še dejal, da je Jeffu Sessionsu ponudil prevoz na dogodek, a je pravosodni minister to odklonil, kar naj bi se nanašalo tudi na dejstvo, da se je Sessions izločil iz preiskave o vpletanju Rusov v predsedniške volitve, na katerih je slavil Trump.

Predsednik ZDA se je dotaknil tudi svoje sporne odločitve o uvedbi carin na jeklo in aluminij in dejal, da bo to pomagalo "umirajočim industrijam", a dodal za "tiskane medije", da bo to morda prepozno.

To je bil prvi dogodek z mediji, ki se ga je Trump udeležil, odkar je prevzel predsedniški položaj. Lani ga ni bilo ne na Gridiron gala dogodku kot tudi ne na ugledni večerji združenja dopisnikov Bele hiše.