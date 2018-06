Trump ima poseben način arhiviranja pomembnih dokumentov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medij Politico poroča, da ima Bela hiša posebej zaposlene ljudi, ki zbirajo, sestavljajo in lepijo skupaj dokumente, ki jih predsednik ZDA Donald Trump po stari navadi ali v ihti raztrga na kose.

ZDA imajo zakon o predsedniških dokumentih, ki pravi, da morajo biti vsi, ki se jih predsednik dotakne, ohranjeni in poslani v Nacionalne arhive za zgodovino.

Trump v besu raztrga dokumente tudi na prafaktorje

Trump pa papirje redno raztrga. Če ga ne razjezijo, ponavadi le na dva kosa, če je besen, pa na prafaktorje in osebje Bele hiše gre potem v koš za smeti, pobere ostanke in jih preda osebam, zadolženim za ohranitev dokumentov, ki se lotijo sestavljanke.

Politico tokrat ne navaja neimenovanih virov, ampak resnične ljudi, zaposlene v uradu za dokumentacijo Bele hiše, ki opisujejo na primer sestavljanje pisma vodje demokratske manjšine Chucka Schumerja, pisma volivcev, pisma državnikov in druga.

Nekdanji uslužbenec Bele hiše Reginald Young je dejal, da je v vladi delal 20 let, vendar česa takšnega še ni videl. "Plačajo nas več kot 60 tisoč dolarjev na leto in verjetno bi morali početi kaj pomembnejšega kot to," je dejal Young, ki je bil letos na hitro odpuščen brez razlage.

Podobno se je zgodilo z njegovim sodelavcem Solomonom Lartyjem, ki se je prav tako ukvarjal s Trumpovim načinom arhiviranja dokumentov. Trumpovo vodenje ZDA se bo tako čez desetletja zgodovinarjem zdelo res nekaj posebnega in neprimerljivega, ko bodo naleteli na sestavljanke.