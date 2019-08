Trump: "Dokler ne bo dogovora, bomo obdavčili hudiča iz Kitajske"

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da bo prvega septembra uvedel dodatne desetodstotne carine na okrog 300 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske, na katerega carin do zdaj še ni povečal. Proti Trumpovi potezi so se izrekli nekateri demokrati, pa tudi ameriški prodajalci na drobno.

Guterres se boji, da bo prišlo do nastanka dveh velikih konkurenčnih blokov

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres se zdaj boji, da bo kmalu prišlo do nastanka dveh velikih konkurenčnih blokov s svojima valutama ter trgovinskimi in finančnimi pravili, ki bosta imela nasprotujoče si geopolitične in vojaške poglede. Guterres meni, da še ni prepozno, saj bi se s pravim vodstvom, ki bo zavezano strateškemu sodelovanju in upravljanju konkurenčnih interesov, svet lahko popeljal na varnejšo pot.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost zaradi napetostmi med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma. Foto: Reuters

Višji podpredsednik za vladne odnose pri nacionalnem združenju prodaje na drobno David French je sporočil, da so razočarani, ker vlada vztraja pri pomanjkljivi carinski strategiji, ki že upočasnjuje ameriško gospodarsko rast, ustvarja nezanesljivosti, vlagateljem pa jemlje voljo do investicij.

"Dosedanje carine ne delujejo"

"Te dodatne carine bodo le ogrozile ameriška delovna mesta in povišale ceno dobrin za ameriške družine. Dosedanje carine ne delujejo in nobenega dokaza ni, da bo ta dodatni davek na ameriške potrošnike prinesel kakšne rezultate," je sporočil French.

Bonitetna hiša Moody's je podobnega mnenja. "Stopnjevanje trgovinskih napetosti bo vse bolj bremenilo svetovno ekonomijo in dobavne verige v času, ko se rast v ZDA, območju evra in na Kitajskem že upočasnjuje. Carine bodo negativno vplivale med drugim na računalniški in elektronski sektor v ZDA kakor tudi na ameriško predelovalno industrijo," je dejala direktorica omenjene bonitetne hiše Elena Duggar.

Trumpova napoved novih carin potopila azijske borze Potem ko je Trump včeraj napovedal nove carine na kitajsko blago, so se azijske borze danes spet obarvala v rdeče, padci indeksov pa so globoki. Na vodilni azijski borzi v Tokiu je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, izgubil 2,11 odstotka in pristal pri 21.087,16 točkah. V Hongkongu je indeks Hang Seng do zdaj nazadoval za 2,11 odstotka, v Šanghaju pa indeks Shanghai Composite beleži 1,23-odstotni padec. V Južni Koreji je šel osrednji borzni indeks Kospi navzdol za 0,87 odstotka, indeks borze v Avstraliji All Ordinaries pa za 0,38 odstotka.

Trump: Dokler ne bo dogovora, bomo obdavčili hudiča iz Kitajske

Proti novim carinam se je izrekel tudi vodilni demokrat v senatnem odboru za finance Ron Wyden, ki sicer ne skopari s kritikami na račun kitajskih trgovinskih praks. "Vedno podpiram ostrejši nastop do Kitajske. Vendar Trump nima nobene strategije, da ustavi kitajsko goljufanje pri trgovini. Vse kar zna, je višati carine," je dejal Wyden.

Trump je imel v četrtek nastop pred svojimi podporniki v Ohiu, kjer je pohvalil napovedan ukrep, ob tem pa izrazil prepričanje, da bo vendarle prišlo do trgovinskega dogovora. "Dokler ga ne bo, pa bomo obdavčili hudiča iz Kitajske," je dejal Trump. Kitajska je v odzivu na Trumpovo napoved poudarila, da napoved carin ni konstruktivna in da ne bo razrešila ameriško-kitajske trgovinske vojne.