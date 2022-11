Trojica, ki je do smrti pretepla hrvaškega rokometaša Tota, kriva uboja

Sodišče v Skopju je Angela Georgievskega, Klementino Lefkovsko in Andreja Kostovskega spoznalo za krive uboja hrvaškega rokometaša Denisa Tota. Prvoobtoženemu Georgievskemu in Klementini Lefkovski je prisodilo 18 let zapora, Kostovskemu pa 16, poroča makedonski portal 360stepeni. Trojica je Tota do smrti pretepla aprila letos.

Sud u Skoplju proglasio krivim Angela Gjorgievskog (28), Klementinu Lefkovsku (19) i Andreja Kostovskog (19) #denistot https://t.co/xM0iZszZG4 — Klix.ba (@klixba) November 30, 2022

Sodbo je izrekel sodni svet pod vodstvom sodnice Elene Ilijevske-Josifović in še ni pravnomočna, saj imajo obsojeni pravico do pritožbe na vrhovno prizivno sodišče v Skopju.

Lefkovska ga je udarjala najbolj

K izvršitvi zločina sta po mnenju sodnice najbolj prispevala Georgievski in Lefkovska, še poroča portal 360stepeni. Za Georgevskega je dejala, da je Tota udaril prvi, Lefkovska ga je udarjala najbolj.

SJEVERNA MAKEDONIJA / Samo se smijala, kao da smo je priveli zbog krađe litre mastike u trgovini, a ne za nasilnu smrthttps://t.co/gCtJICyGEg — Dnevni avaz (@DnevniAvaz) April 14, 2022

Poleg zaporne kazni je sodišče določilo tudi denarno odškodnino za družino ubitega rokometaša, devet milijonov denarjev (okrog 145 tisoč evrov) za mamo in očeta ter osem milijonov denarjev (okrog 130 tisoč evrov) za brata Denisa Tota. Skupna odškodnina bi morala biti izplačana v šestih mesecih od pravnomočnosti sodbe.

Po razglasitvi sodbe je tožilstvo zahtevalo, da sodišče obsojenim podaljša pripor do pravnomočnosti sodb.

E fundit: Vrasja e Denis Tot/ Anxhelo dhe Klementina dënohen me nga 18 vite, Andrej me 16 vjet https://t.co/0pFrcxMZkc pic.twitter.com/gdVULvOLiN — ZHURNAL MK (@ZhurnalMK) November 30, 2022

Sojenje trojici je trajalo manj kot tri mesece. Začelo se je 5. septembra.

Napad na Tota se je zgodil 7. aprila pred nočnim klubom Privilege v makedonski prestolnici.

Posnetki kamere pred nočnim lokalom so pokazali, da je 29-letni Georgievski 27-letnega Tota dvakrat udaril, Hrvat je padel na tla in nepremičen obležal. Čeprav je bil brez zavesti, sta ga 19-letni Kostovski in takrat 18-letna Lefkovska začela brcati. Ko so se zavedli resnosti položaja, so ga začeli oživljati, a ker jim to ni uspelo, so pobegnili.

Georgievski, ki je bil rojen v Mariboru, je dobro znan tudi policiji v Sloveniji. Leta 2016 je v Mariboru trčil v pet avtomobilov, nato pa pobegnil, vendar ga je policija ujela, potem pa ugotovila, da je bil član skupine, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil.