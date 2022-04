Smejala se je, kot da so jo pripeljali zaradi kraje pijače v trgovini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so bili presenečeni nad obnašanjem 19-letne Klementine Levkovske, ki je bila pripeljana pred sodišče, ker naj bi sodelovala v pretepanju 27-letnega hrvaškega rokometaša Denisa Tota. Ta je bil prejšnji četrtek okrog 3.30 ure pretepen pred klubom Privilege, poroča Jutarnji list.

"Smejala se je, kot da ni normalna. Smejala se je, kot da smo jo pripeljali zaradi nekaj litrov ukradene pijače in ne zaradi nasilne smrti," so povedali policisti, ki so obravnavali primer uboja.

Skopski klub, za katerega je igral ubiti rokometaš, se imenuje RK Butel in nosi ime po mestni četrti, ki je ena od občin glavnega mesta Republike Severne Makedonije.

Dekle je imelo težave že v mladosti

Kot 14-letno dekle je bila Leskovska že na terapiji in tudi v psihiatrični ustanovi. Obravnavala jo je socialna služba, ker je bežala od doma zaradi uživanja drog. Potem ko je rodila otroka, ki ima zdaj leto in pol, ji ga je želela socialna služba vzeti zaradi zanemarjanja, pravi vir za Jutarnji list.

V postopku so izprašali tudi lastnika in natakarico kluba, saj jih je zanimalo, ali je po klicu prve pomoči natakarica rekla, da se je nekaj zgodilo pred klubom, ali pa le, da pred njim leži nezavestna oseba.

Za zdaj naj bi bilo še prezgodaj govoriti o kakršnihkoli podrobnostih, saj se je preiskava šele začela, je za Jutarnji list potrdil tudi Petar Timovski, odvetnik Levkovske.