Trije obsojeni zaradi kraje 100-kilogramskega zlatnika

Zlatnika niso nikoli našli, lopovi so ga verjetno razrezali in prodali. Foto: Reuters

Dva moška, stara 23 in 21 let, ki pripadata znani arabski kriminalni združbi v Nemčiji, sta bila obsojena na štiriletno zaporno kazen. 21-letni varnostnik v muzeju Bode je bil obsojen na tri leta in štiri mesece zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zlatnika niso nikoli našli

Kovanec s podobo britanske kraljice Elizabete II. je iz berlinskega muzeja izginil ponoči 27. marca 2017. Zlatnika niso nikoli našli, lopovi so ga verjetno razrezali in prodali, piše STA.

Kovanec, imenovan Veliki javorjev list, je bil vreden približno 3,75 milijona evrov. V premeru je meril 53 centimetrov, v debelino pa tri. V Kanadi so skovali šest takšnih zlatnikov, še piše STA.