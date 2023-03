Trdijo, da so naredili mamutovo mesno kroglico

Mesno kroglico iz DNK volnatega mamuta je prvo ustvarilo avstralsko podjetje Vow Food, ki meša in povezuje živalske celice iz nekonvencionalnih vrst, da bi ustvarilo nove vrste mesa. Nenavaden produkt bodo danes razkrili v znanstvenem muzeju Nemo na Nizozemskem.

Namen projekta je prikazati potencial proizvodnje mesa, pridelanega iz živalskih celic, brez zakola živali, in poudariti povezavo med intenzivno živinorejo ter lovom na divje živali in podnebnimi spremembami. Obsežna proizvodnja mesa, zlasti govejega, namreč povzroča ogromno škodo okolju, pri čemer številne študije ugotavljajo, da je treba močno zmanjšati uživanje mesa v bogatih državah, da bi končali podnebno krizo.

Nadomestke za konvencionalno meso, kot so piščanec, svinjina in govedina, sicer proizvaja že veliko podjetij, toda Vow Food želi z ustvarjanjem novih vrst mesa narediti korak dlje. Podjetje za proizvodnjo mesnih nadomestkov uporablja energijo iz obnovljivih virov, navaja The Guardian.

V restavracijah bodo najprej ponudili meso japonskih prepelic

Avstralsko podjetje je že raziskalo potencial več kot 50 živalskih vrst, vključno z alpako, bivolom, krokodilom, kengurujem, pavom in različnimi vrstami rib.

Prvo njihovo gojeno meso, ki se bo prodajalo gostincem, bo meso japonskih prepelic. Predvidoma ga bodo že letos ponudili v restavracijah v Singapurju.

"Težave imamo s spremembo vedenja, ko gre za uživanje mesa," je dejal izvršni direktor podjetja Vow Food George Peppou.

"Naš cilj je preusmeriti nekaj milijard mesojedcev z uživanja konvencionalnih živalskih beljakovin na uživanje tistih, ki jih je mogoče proizvesti v laboratorijih. Verjamemo, da je najboljši način za to izum nove vrste mesa. Iščemo celice, ki jih je preprosto gojiti, so okusne in hranljive, nato pa te celice mešamo in povezujemo, da ustvarimo okusno meso," je pojasnil Peppou.

Mamut kot simbol izgube raznolikosti in podnebnih sprememb

Volnatega mamuta so po besedah soustanovitelja podjetja Tima Noakesmitha izbrali zato, ker predstavlja simbol izgube raznolikosti in podnebnih sprememb. Prazgodovinski velikani naj bi izumrli zaradi človeškega lova in segrevanja ozračja po zadnji ledeni dobi. Večina volnatih mamutov je izumrla pred približno deset tisoč leti.

Foto: Shutterstock Podjetje je sodelovalo s profesorjem Ernstom Wolvetangom z avstralskega inštituta za bioinženiring na univerzi v Queenslandu, da bi ustvarili protein mamutove mišice. Njegova ekipa je vzela zaporedje DNK za mamutov mioglobin, ključno mišično beljakovino, ki mesu daje aromo, in zapolnila nekaj vrzeli z DNK slona.

To zaporedje je bilo umeščeno v izvorne celice mioblasta ovce, ki so se razmnožile in nastalo je 20 milijard celic, ki jih je podjetje pozneje uporabilo za gojenje mamutovega mesa. "Bilo je neverjetno preprosto in hitro," je dejal Wolvetang in dodal, da jim je podvig uspel v nekaj tednih. Pripomnil je, da je sicer prvotna ideja vključevala proizvodnjo mesa ptiča, a potrebna zaporedja DNK niso obstajala.

Mamutove kroglice ni še nihče poskusil. "Te beljakovine nismo videli tisoče let, zato ne vemo, kako se bo po zaužitju odzval naš imunski sistem," je dejal Wolvetang. Dodal je, da razume ljudi, ki so sprva previdni do takšnega mesa: "Malce čudno je in novo, a na začetku je vedno tako. Toda z okoljskega in etičnega vidika osebno menim, da je gojenje mesa v laboratorijih zelo smiselno," je sklenil Wolvetang.