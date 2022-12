Na Grenlandiji odkrili najstarejši DNK

Dva milijona let stari vzorci DNK so razkrili, da je bilo polarno območje, ki je danes večinoma brez življenja, nekoč dom bogatega rastlinskega in živalskega sveta.

Foto: Reuters Connect

Znanstveniki so odkrili dva milijona let staro deblo macesna, ki je obtičalo v permafrostu v obalnih usedlinah na severu Grenlandije. Drevo so v morje odnesle reke, ki so razjedale nekdanjo gozdnato pokrajino. V jedru sedimenta iz ledene dobe so odkrili najstarejše zaporedje DNK na svetu, s katerim bodo ugotovili, kakšno je bilo življenje pred dvema milijonoma let na severnem koncu Grenlandije.

Znanstveniki na Grenlandiji so objavili odkritje dva milijona let starega DNK, najstarejšega, ki so ga izkopali do zdaj, s čimer odpirajo novo poglavje v paleogenetiki. Na tej fotografiji je vidno dva milijona let staro deblo macesna, ki je obtičalo v permafrostu v obalnih usedlinah na severnem delu Grenlandije. Foto: Reuters Connect Dva milijona let stari vzorci DNK so razkrili, da je bilo polarno območje, ki je danes večinoma brez življenja, nekoč dom bogatega rastlinskega, na primer brez in topolov, in živalskega sveta, vključno s sesalci, podobnimi slonom, znanimi kot mastodonti, severnimi jeleni, zajci, lemingi in gosmi. Prisotnost mastodontov je še posebej omembe vredna, saj jih še nikoli do zdaj niso našli tako daleč na severu, piše CNN.

"Reke, ki tečejo na tem območju, so nosile minerale in organski material v morsko okolje in tam so se ti kopenski sedimenti odlagali," je dejal raziskovalec Winther Pedersen.

Pred skoraj dvema milijonoma let se je "ta kopenska masa pod vodo dvignila in postala del severne Grenlandije," je pojasnil.

Raziskovalci so ugotovili, da mešanica zmernih in arktičnih dreves in živali kaže na prej neznano vrsto ekosistema, ki nima sodobnega ekvivalenta. Drobci "prihajajo iz okolja, ki ga danes ne vidimo nikjer na Zemlji", je še dejal.

Ugotovitev je delo znanstvenikov na Danskem

Ugotovitev je delo znanstvenikov na Danskem, ki so leta 2006 odkrili in pridobili okoljsko DNK, genetski material, ki ga v okolje oddajajo vsi živi organizmi, v majhnih količinah sedimenta, vzetega iz formacije Köbenhavna, v ustju fjorda na Arktiki Ocean na najsevernejši točki Grenlandije.

Primerjali so fragmente DNK z obstoječimi DNK iz izumrlih in živih živali, rastlin in mikroorganizmov. Genetski material je razkril na ducate drugih rastlin in bitij, ki jih prej tam še niso odkrili na podlagi tega, kar je znano iz fosilov in zapisov o cvetnem prahu.

"Dolgo časa se je mislilo, da je milijon let meja preživetja DNK, zdaj pa smo odkrili dvakrat starejši DNK," je povedal za tiskovno agencijo AFP.

Pogled od blizu prikazuje organski material v obalnih usedlinah na severnem koncu Grenlandije. Foto: Reuters Connect

Podrl lanski rekord

Novi primer je podrl prejšnji rekord najstarejšega DNK na svetu, ki ga je postavila lanska raziskava o genetskem materialu, pridobljenem iz zoba mamuta, ki je taval po sibirskih stepah pred več kot milijon leti, kot tudi še predhodni rekord za DNK, ki so ga pridobili v usedlinah.

Nova tehnologija je znanstvenikom omogočila ugotoviti, da je 41 fragmentov več kot milijon let starejših od najstarejše znane DNK sibirskega mamuta.