Tragična nesreča: v brodolomu umrlo več kot 60 ljudi

V brodolomu v bližini Zelenortskih otokov je najverjetneje umrlo več kot 60 migrantov, 38 pa jih je nesrečo preživelo, je v sredo sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Reševalne službe so doslej našle le sedem trupel, a IOM vseeno domneva, da so vsi pogrešani umrli. Tudi ob obali Tunizije so medtem našli trupla sedmih migrantov.

Dolg lesen ribiški čoln je 10. julija izplul iz senegalske ribiške vasi Fasse Boye s 101 osebo na krovu, je v torek sporočilo senegalsko zunanje ministrstvo, pri čemer se je sklicevalo na izjave preživelih. Na krovu so bili večinoma Senegalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V brodolomu naj bi umrlo 63 ljudi

Plovilo je v ponedeljek približno 277 kilometrov od otoka Sal opazil španski ribiški čoln, ki je na to tudi opozoril organe Zelenortskih otokov. V brodolomu naj bi umrlo 63 ljudi, 38 pa jih je nesrečo preživelo, je sporočila tiskovna predstavnica IOM Safa Msehli.

Pojasnila je, da so reševalne službe našle posmrtne ostanke le sedmih ljudi, še 56 ljudi pa naj bi bilo pogrešanih. "Običajno se osebe, ki so po brodolomu pogrešane, šteje za mrtve," je dodala.

Oblasti na Zelenortskih otokih so povedale, da so mobilizirali vsa potrebna sredstva za oskrbo preživelih, od katerih so jih morali sedem hospitalizirati. Senegalsko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da si bo prizadevalo za čimprejšnjo repatriacijo svojih državljanov.

Tunizijska mornarica našla trupla sedmih migrantov

Tunizijska mornarica je medtem v torek nedaleč od Kerkenskega otočja našla trupla sedmih migrantov. Za zdaj še ni znano, kdaj so umrli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tunizijska nacionalna garda je v sredo sporočila, da je v zadnjih dveh nočeh preprečila kar 18 načrtovanih potovanj migrantov v Italijo in aretirala 20 domnevnih tihotapcev. Skupno naj bi v Italijo želelo oditi 630 ljudi.

Aretacije so sledile dogovoru o sodelovanju pri preprečevanju nezakonitih prihodov migrantov, ki so ga predstavniki EU julija podpisali s tunizijskim predsednikom Kaisom Saiedom.

Tunizija je pomembna odskočna deska za migrante na poti v Evropo. Cilji sporazuma so predvsem preprečevanje nezakonitih prihodov migrantov s tunizijske obale, boj proti trgovcem z ljudmi in lažje vračanje tunizijskih državljanov, ki so v EU prišli nezakonito.