Tragedija v Keniji: v prometni nesreči vsaj 50 mrtvih #video

Nesreča se je zgodila na cesti med mestom Nakuru in krajem Kericho, ki je znan po bujnih nasadih čaja. Po navedbah regionalnih oblasti je tovornjak na križišču pri tržnici v kraju Londiani trčil v več avtomobilov, minibusov in motociklov, pri čemer je umrlo več kot 50 ljudi, več kot 30 pa je hudo poškodovanih.

Reševalci nadaljujejo iskanje žrtev v razbitinah prevrnjenega vozila, pod katerimi bi še vedno lahko bili ujeti ljudje. Po besedah očividcev se je voznik tovornjaka poskušal izogniti avtobusu na cesti, ki se je pokvaril, nakar se je sam prevrnil.

The country mourns with the families who have lost loved ones in a horrific road accident in Londiani, Kericho County. It is distressing that some of the fatalities are young people with a promising future and business people who were on their daily chores.



We pray for the…