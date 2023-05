Groza v Keniji: Prek 200 mrtvih žrtev kulta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večina trupel, ki so jih našli v gozdu blizu mesta Malindi ob Indijskem oceanu, pripadala privržencem krščanskega kulta pod vodstvom pridigarja Paula Mackenzieja Nthengeja, Foto: Guliverimage

Število smrtnih žrtev krščanskega kulta v Keniji, katerega privrženci naj bi se izstradali do smrti, je naraslo na 201, je danes sporočil predstavnik kenijske vlade. Preiskovalci so namreč danes odkrili še 22 trupel, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policija domneva, da je večina trupel, ki so jih našli v gozdu blizu mesta Malindi ob Indijskem oceanu, pripadala privržencem krščanskega kulta pod vodstvom pridigarja Paula Mackenzieja Nthengeja, ki so ga oblasti že obtožile spodbujanja svojih privržencev k izstradanju do smrti, da bi se "srečali z Jezusom".

Regionalna komisarka Rhoda Onyancha, ki je objavila najnovejše podatke, je povedala, da so v povezavi z žrtvami kulta doslej aretirali 26 ljudi, vključno s pridigarjem in tistimi, katerih naloga je bila zagotoviti, da nihče ne bi prekinil posta ali živ zapustil skrivališča v gozdu.

Pridigar: Mrtvih naj bi bilo več kot tisoč

Sodišče v Mombasi je v sredo odredilo podaljšanje pripora za pridigarja, njegovo soprogo in 16 drugih osumljencev za 30 dni. Pridigar je oblastem sicer nedavno priznal, da bodo našli posmrtne ostanke več kot tisoč ljudi, ki so umrli, da bi srečali Jezusa.

50-letni ustanovitelj mednarodne cerkve Good News se je oblastem predal 14. aprila, potem ko je policija na podlagi namigov prvič vstopila v gozd Shakahola.

Glavni vzrok smrti je domnevno izstradanje, nekatere žrtve - vključno z otroki - pa so po besedah glavnega vladnega patologa Johansena Oduorja umrle tudi zaradi zadušitve.

Primer je pretresel Kenijo, zato je predsednik William Ruto ustanovil komisijo za preiskavo primera in delovno skupino za revizijo predpisov, ki urejajo delovanje verskih organizacij.