To naredijo v poplavljenih Benetkah, da si ne zmočijo nog #video #foto

Znano je, da ko vodostaj v Benetkah preseže 80 centimetrov, voda vdre na območje sprehajališča ob kanalu Grande. Poplave v Benetkah povzroča kombinacija dejavnikov, od naraščajoče gladine morja in nenavadno visokega plimovanja do ugrezanja kopnega.

V torek se je gladina dvignila na 93 centimetrov, a da si domačini in turisti ne bi zmočili nog, so jim za prečkanje Trga svetega Marka postavili sprehajalne poti.

Poplave v Benetkah so sicer pogoste jeseni in pozimi, najbolj katastrofalne so bile leta 2019, ko so povzročile za več sto milijonov evrov škode. Tokratna visoka gladina ni povzročila večjih nevšečnosti.